Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2000-2100п в пятницу - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться в диапазоне 2000-2100 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга упал на 4,24%, до 2022,27 пункта, переписав минимумы с октября 2022 года, констатируют эксперты. Индекс РТС потерял 4,68% и закрылся на отметке 813,43 пункта.

"Мы ожидаем, что в пятницу индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2000-2100 пунктов. Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 2000 пунктов, пробить который рынок может в понедельник, 20 июля, после дивидендных отсечек Сбербанка, "Ростелекома", ВТБ и "ДОМ.РФ", - пишут аналитики.

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