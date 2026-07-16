Рынок акций РФ в четверг ускорил падение за счет отсечек дивидендов, индекс МосБиржи обновил минимум с октября 2022г

Москва. 16 июля. Российский рынок акций в четверг продолжил падение на фоне распродаж из-за геополитических и санкционных рисков, забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent торгуется ниже $85 за баррель), при этом откат ускорился за счет отсечек дивидендов ряда эмитентов; сдерживающим позитивным фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции в РФ. Индекс МосБиржи упал в район 2020 пунктов, обновив минимум с октября 2022 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2022,27 пункта (-4,2%), индекс РТС - 813,43 пункта (-4,7%) - минимум с декабря 2024 г. Из индексных акций лидерами падения выступили бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (-12,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-10,6%) и упавшие после отсечек на бирже годовых дивидендов бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-8,3%, до 64,47 рубля; выплаты 4,87 руб./акция) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-11,1%, до 13,59 рубля; -3,2% "префы"; выплаты 0,85 руб. на акцию каждого типа).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составил 78,3181 руб. (+36,13 копейки).

Также подешевели акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-10%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (-7,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-6,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-6,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-6,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-5,6%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-5,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,7%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1% и -2,9% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-3,1%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%).

Локальную поддержку акциям банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,3%) оказали известия, что банк планирует рассмотреть вопрос о направлении на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам I полугодия 2026 года. Согласно календарю инвестора, банк планирует опубликовать финотчетность по МСФО за I полугодие 2026 года 21 августа. За 2025 год банк выплатил 42,84 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф" (50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год).

Подорожали акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля (0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня). Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%), на замедлении темпов роста потребительских цен сказалась динамика стоимости отдельных видов плодоовощной продукции.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 6,22% после 6,20%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июль 2025 года.

На этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин еще раз указал на рост цен на топливо как на значимый фактор при принятии решения по ставке. "Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году", - заявил он.

В среду Банк России опубликовал опрос, согласно которому аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, сообщили аналитики ЦБ в вышедшем в среду традиционном докладе "О чем говорят тренды".

Тем временем постпреды стран ЕС на данном этапе договорились сохранить нынешний "потолок цен" на нефть из России до 23 июля 2026 года, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. "Постпреды оставят в силе нынешний "потолок цен" на нефть России до 23 июля", - информирует агентство. В текущий момент "потолок цен" составляет $44,10 за баррель.

Пока быстрых перспектив для возобновления переговоров по Украине нет, но РФ открыта для этого пути, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Анкара продолжит организацию переговоров между Россией и Украиной и будет прилагать дипломатические усилия для урегулирования конфликта.

Также Песков отметил, что дестабилизация обстановки в зоне Персидского залива чревата негативными последствиями для мировой экономики. "Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожалений", - заявил Песков журналистам в четверг.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи продолжил снижение, подбираясь к минимумам сентября 2022 года. Среди акций из индекса МосБиржи наибольшие распродажи наблюдались в акциях Сбера, "Газпрома" и ВТБ. Для бумаг VK дополнительным фактором снижения выступает санкционное давление (в частности приложение "ВКонтакте" было удалено из Google Play, при этом соцсеть было решено перевести на российский домен). "Полюс" переживает последствия новостей о приостановке дивидендных выплат до 2030 года.

Дополнительным фактором снижения выступают дивидендные отсечки. В следующий понедельник без дивидендов откроются Сбер, ВТБ, "Ростелеком" и "ДОМ.PФ". Консенсус-прогноз макроэкономистов ухудшился: прогноз по инфляции на 2026 год вырос с 5,3% до 6,2%, средняя ключевая ставка ЦБ - с 14,1% до 14,5%, констатирует эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи ускорил снижение и приближается к 2000 пунктам. Российский рынок акций по-прежнему находится под давлением геополитических факторов, уровень рисков остается высоким. Переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта отошли на второй план, тогда как обсуждение новых западных санкций продолжается.

Сдерживающим фактором для покупателей остается и жесткая ДКП: на июльском заседании ЦБ ожидается пауза в снижении ключевой ставки, и, возможно, она продлится и на сентябрь. Последний отчет Росстата показал снижение недельной инфляции, но весомый вклад в общий рост цен продолжает вносить топливо. Цены на нефть Brent стабилизировались у $85 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Рубль немного ослаб, но валютный фактор выступил слабым утешением участникам торгов акциями.

В конце недели бумаги Сбербанка, ВТБ, "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), "Базиса" (MOEX: BAZA), "Ростелекома" будут последний день торговаться с дивидендами, а акции "Аэрофлота" и ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) ждет дивидендный "гэп". В текущих условиях и перед выходными участники рынка не будут торопиться с покупками, хотя краткосрочный отскок не исключен, если появится позитив. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - колебания в рамках 2000-2150 пунктов, считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, похоже, что фондовый рынок падает уже не в связи с какими-либо фундаментальными причинами, а просто по инерции. Основной негатив кроется в геополитическом обострении и возможных новых жестких антироссийских санкциях США, которые хорошо работают только на фондовом рынке.

Кроме того, негативный фон для рынка акций создаёт топливный кризис и опасения ухудшения финансовых результатов крупных нефтяных компаний, которые вынуждены восстанавливать производственные мощности своих НПЗ. Топливный кризис также разгоняет инфляцию и вынуждает ЦБ РФ принимать более жёсткие меры, в том числе, возможно, сохранить ключевую ставку на текущем уровне. Однако, как только негатив будет хотя бы частично снят, у недооценённого российского рынка акций появятся существенные поводы для роста. Уровень 2000 пунктов по индексу МосБиржи может оказаться поддержкой для фондового рынка, хотя если и этот уровень будет пробит вниз, то очередное "дно" придётся "ловить" уже где-то на 1700-1800 пунктах, считает Мильчакова.

Цена Brent опустилась ниже $85 за баррель, несмотря на то, что судоходство в Ормузском проливе так и не возобновилось. "Мы ожидаем колебаний цены нефти Brent до конца недели в рамках $78-86 за баррель, а индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в коридоре 2000-2100 пунктов", - заключила аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что отметка 2000 пунктов по индексу МосБиржи вряд ли устоит.

Распродажи на российском рынке акций продолжаются, инвесторы продолжают отыгрывать ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, санкционные угрозы Запада и отсутствие краткосрочных перспектив переговоров по Украине. Недельная инфляция по 13 июля замедлилась, но это не повод для дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России. Ожидается, что 24 июля в лучшем случае ЦБ оставит ставку неизменной, полагает эксперт.

Среди лидеров падения выступают акции "ВК", которые традиционно движутся с опережением индекса МосБиржи в обе стороны. Санкционные атаки на эмитента вряд ли ухудшат его бизнес, однако в отсутствие западных конкурентов компания не показывает взрывного роста прибыли. Бумага выглядит сильно перепроданной, при развороте рынка ее стоит брать на спекулятивный отскок, но вряд ли это произойдет сейчас, считает аналитик.

"Если на рынок акций вдруг не свалится какой-то позитив, то ждем пробоя отметки 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Вероятно, это произойдет на следующей неделе, когда на индекс надавят дивидендные отсечки тяжеловесов, прежде всего Сбера. В этом случае техническая картина по рынку сильно ухудшится, не исключена еще одна волна срабатывания "стопов" у крупных инвесторов", - заключил Зацепин.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, однако нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,8%, CAC40, DAX просели на 0,2-0,3%) и в США (индексы к 19:00 изменились на 0,2, а Nasdaq упал на 1,1%).

На нефтяном рынке вечером в четверг цены просели, трейдеры продолжают оценивать сигналы, поступающие с Ближнего Востока.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $84,72 за баррель (-0,3% и +0,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $79,36 за баррель (-0,3% и +0,3% в среду).

Вооруженные силы США накануне нанесли очередную серию ударов по Ирану, атаковав командные центры, системы ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны. Кроме того, Штаты запустили ракеты по танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь прорвать американскую блокаду.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

Стоимость Brent в ходе торгов поднималась выше $86 за баррель на сообщении агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создает серьезную дополнительную угрозу для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. По данным Kpler, ежедневный транзит нефти по этому маршруту в июне составлял порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть 7% мировой добычи.

Между тем через Ормузский пролив в среду прошли лишь семь танкеров против 13 днем ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-14,8%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-13,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-13,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-12,9%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-12,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-12,5%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-11,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-11,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-11,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-10,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-9,9%).

Выросли акции ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+11,2%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+4,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 108,71 млрд рублей (из них 19,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,93 млрд рублей на бумаги ВТБ и 11,23 млрд рублей на акции "Газпрома").