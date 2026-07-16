"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $566,8 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"После выхода нашего обзора по эмитенту в конце июня акции компании снизились в цене более чем на 13% на фоне общей коррекции бумаг полупроводникового сектора в США, которые сильно выросли ранее в текущем году. Как результат, в настоящее время акции Applied Materials находятся вблизи справедливого уровня, и мы поменяли взгляд на них с "негативного" на "нейтральный", - пишет эксперт. - Наша оценка данных бумаг основана на сравнении с аналогами по коэффициентам EV/S NTM, EV/EBITDA NTM и P/E NTM".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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