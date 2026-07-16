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Главная / Мнения аналитиков / "Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
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16 июля 2026 года 17:22
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Операционные результаты эмитента за II квартал 2026 года можно оценить как нейтральные, считают эксперты. Компания сохраняет рост бизнеса даже в сложной экономической конъектуре, однако его темпы постепенно замедляются по сравнению с предыдущими периодами. При этом главным драйвером развития становится сеть дискаунтеров "Чижик", которая уже практически сравнялась с "Перекрестком" по ключевым операционным показателям, отмечают они. В инвесткомпании также указывают, что на фоне сохраняющейся высокой инфляции и осторожного потребительского поведения спрос продолжает смещаться в сегмент магазинов низких цен, и именно этот тренд будет одним из основных факторов роста X5 в ближайшие кварталы. "Наш таргет по бумагам - 3943 руб. ("покупать")", - говорится в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИКС5/X5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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