Рубль днем продолжает дешеветь в паре с юанем на фоне лишь небольших колебаний на рынке нефти

Москва. 16 июля. Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Китайский юань заметно укрепляется подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг. Рубль дешевеет на фоне незначительных колебаний на рынке нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,506 руб., что на 3,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 82 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,42 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 98 копеек, до 89,91 руб./EUR1.

Борьба участников валютного рынка за уровень 11,5 руб. за юань продолжается на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения повышенной нервозности на валютном рынке - следствия в том числе спада оптимизма на рынке нефти и отдаленности налогового периода. Борьба участников за уровень 11,5 руб. за юань продолжается, расширяем целевой диапазон движения котировок пары юань/рубль до 11-11,8 руб. Курс доллара останется в верхней части диапазона 75-80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил в среду Росстат.

Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, на замедлении темпов роста потребительских цен сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

С начала месяца рост потребительских цен к 13 июля составил 0,43%, с начала года - 4,64%.

Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% (после 6,02% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 13 июля на уровне 5,62% после 5,58% на 6 июля. Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Банк России, вероятно, сделает две паузы в текущем цикле снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова.

Недельная инфляция, по сообщению Росстата, замедлилась почти вдвое, но ценовое давление сохраняется, что умеренно негативно, отмечает эксперт.

"Несмотря на замедление недельной инфляции, сохраняется повышенное ценовое давление. Топливный фактор остается ключевым источником роста цен, а его устойчивость снижает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, - пишет Федоров. - Считаем прогноз ставки на уровне 13% годовых на конец года слишком низким для текущего инфляционного давления. Ждем две паузы в цикле снижения ставки на ближайших заседаниях".

Пауза в снижении ключевой ставки Банка России по итогам июльского заседания выглядит наиболее логичной в сложившихся условиях, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

"Общая инфляция складывается высокой и, казалось бы, нужно повышать ставку, но с опубликованными последними данными по бизнес-климату мы не считаем, что есть существенное пространство для ужесточения денежно-кредитной политики без дальнейшего ухудшения состояния экономики, - пишут эксперты в комментарии. - К тому же очищенная от волатильных компонентов инфляция по-прежнему остается нормальной, чем ЦБ должен быть удовлетворен. Поэтому решение оставить ставку неизменной на следующей неделе мы считаем наиболее логичным".

Цены на нефть лишь слабо меняются днем в четверг.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,09%, до $84,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), напротив, подорожали к этому времени на 0,2%, до $79,77 за баррель.

Участники нефтяного рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке. Американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, атаковав командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны.

Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB. Согласно заявлению КСИР, удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

В среду через Ормузский пролив прошли семь судов против 13 днем ранее, пишет Reuters.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.