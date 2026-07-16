Цена акций X5 может вырасти до 4220 руб. на долгосрочном горизонте - ПСБ

Котировки акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) может вырасти до 4220 рублей за штуку на долгосрочном горизонте, сообщается в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Операционные результаты эмитента за 2К26 выглядят крепко и развеивают опасения относительно потери покупательского трафика, отмечает эксперт.

За счет активного расширения базы торговых площадей компания зашла в активную фазу года с отличным фундаментом, что поддерживает органический рост бизнеса. Локализация экспресс-доставки и цифровизация сервисов также вносят весомый вклад в общую устойчивость.

"По нашим оценкам, в 2026 году X5 продолжит комбинировать хороший рост выручки (на уровне примерно 12-16%) и достаточную маржу (около 6% по EBITDA). Также мы ожидаем продолжения стабильных дивидендных выплат, - пишет Кузнецова. - Сохраняем позитивный взгляд на бумаги (как фаворита потребительского сектора) и видим потенциал роста целевой цены до 4220 руб. на долгосрочном горизонте".

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