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16 июля 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Bank of America
"Финам" подтверждает рейтинг акций Bank of America Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $55,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,4%, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова. "Обнародованная Bank of America отчетность за 2К оказалась довольно сильной, - отмечает эксперт. - Несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, банк продемонстрировал ощутимый рост выручки и прибыли в годовом выражении, с опережением рыночных ожиданий. Драйверами стали высокие поступления от торговых операций на фоне повышенной волатильности на финансовых рынках и существенный рост инвестбанковских комиссий. При этом прочная капитальная позиция позволила банку направить значительные средства на выплаты акционерам". Аналитик продолжает с осторожным оптимизмом оценивать долгосрочные перспективы бизнеса Bank of America, однако его акции в данный момент торгуются несколько выше целевой цены, поэтому взгляд на них остается нейтральным. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOFA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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