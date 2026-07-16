"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу на фоне опубликованных компанией операционных результатов за 2К26, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

Группа "ИКС 5" представила свои операционные результаты за 2К2026: рост выручки замедлился до 9,9% г/г против 11,3% по итогам января-марта; сопоставимые продажи выросли на 4,2% за счет положительной динамики среднего чека и трафика. По итогам 1П2026 совокупные продажи группы увеличились на 10,5% г/г и оказались вне диапазона 12-16%, к которому стремится компания по итогам всего года.

"Результаты в целом совпали с нашими ожиданиями, - отмечает эксперт. - Мы не исключаем, что компании не удастся достичь заявленного диапазона, так как даже для выполнения прогноза по нижней границе требуется ускорение роста продаж во втором полугодии более чем на 3 п.п. Динамика будет сильно зависеть от траектории инфляции и влияния на нее разовых факторов, включая цены на топливо".

При этом аналитики инвесткомпании сохраняют позитивный взгляд на "ИКС 5". "Сейчас X5 торгуется с дисконтом к мультипликаторам других продовольственных ритейлеров (EV/EBITDA 2026г на уровне 2,7х), несмотря на устойчивые лидирующие позиции в отрасли. Мы по-прежнему рекомендуем "покупать" акции компании с целевой ценой 3 603 руб. за бумагу", - указывает Михайлин.

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