"Финам" повысил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 75,9 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

Потенциал роста составляет 25,5%.

"Акции компании за последний месяц упали на 11%. Давление на котировки усилили повышение Apple цен на отдельные модели MacBook и iPad из-за подорожания памяти и SSD-накопителей, а также сообщения СМИ о возможном переносе выпуска базового iPhone 18 и ряда других моделей на 2027 год, - отмечает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, и мы не видим оснований для пересмотра целевой цены. В связи с этим мы считаем, что на текущий момент акции выглядят привлекательными для покупки.

Luxshare Precision Industry - китайская компания, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, кабельных сборок, соединителей и систем для потребительской электроники, телекоммуникаций и автомобильной промышленности.

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