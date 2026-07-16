Пауза в снижении ставки ЦБ РФ в июле наиболее логична - "Вектор Капитал"

Пауза в снижении ключевой ставки Банка России по итогам июльского заседания выглядит наиболее логичной в сложившихся условиях, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

"Общая инфляция складывается высокой и, казалось бы, нужно повышать ставку, но с опубликованными последними данными по бизнес-климату мы не считаем, что есть существенное пространство для ужесточения денежно-кредитной политики без дальнейшего ухудшения состояния экономики, - пишут эксперты в комментарии. - К тому же очищенная от волатильных компонентов инфляция по-прежнему остается нормальной, чем ЦБ должен быть удовлетворен. Поэтому решение оставить ставку неизменной на следующей неделе мы считаем наиболее логичным".

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