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16 июля 2026 года 12:17

"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий с целью 430 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" с целью 430 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: 229,6 рубля, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают следующие факторы:

- Фокус на рост при высокой рентабельности. "Группа ожидает рост операционной чистой прибыли по итогам текущего года минимум на 20%. Мы ожидаем, что рост в 2026 году составит более 20% при рентабельности капитала выше 25%", - указывают в инвесткомпании.

- Монетизация текущей клиентской базы. Это может выражаться в опережающем росте комиссионных доходов, например, от продажи подписок или кредитного портфеля.

- Выгодные сделки M&A. "Как мы указали выше, сделки по приобретению активов на привлекательных условиях, в которых рынок увидит значительный потенциал синергии с основным бизнесом группы, могут позитивно сказаться на капитализации группы в целом", - пишут аналитики "БКС МИ" в материале.

Основной риск - макроконъюнктура, отмечают в инвесткомпании. "Риски снижения качества активов в случае с "Т-Технологиями", на наш взгляд, могут быть связаны с непредвиденным ухудшением макроэкономической конъюнктуры", - говорится в обзоре экспертов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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