Вероятны две паузы в текущем цикле снижения ставки ЦБ РФ - "БКС МИ"

Банк России, вероятно, сделает две паузы в текущем цикле снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, говорится в комментарии аналитика Ильи Федорова.

Недельная инфляция, по сообщению Росстата, замедлилась почти вдвое, но ценовое давление сохраняется, что умеренно негативно, отмечает эксперт.

"Несмотря на замедление недельной инфляции, сохраняется повышенное ценовое давление. Топливный фактор остается ключевым источником роста цен, а его устойчивость снижает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, - пишет Федоров. - Считаем прогноз ставки на уровне 13% годовых на конец года слишком низким для текущего инфляционного давления. Ждем две паузы в цикле снижения ставки на ближайших заседаниях".

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