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16 июля 2026 года 11:11
Рынок ОФЗ остается под давлением - ПСБ
Рынок ОФЗ остается под давлением в отсутствие позитивных триггеров, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Торговый день среды не принес позитива для рынка ОФЗ - индекс RGBI снизился до 112 пунктов, продолжив нивелировать недавний коррекционный отскок вверх, - констатирует эксперт. - С одной стороны, Минфин отказался удовлетворять заявки на аукционе по флоатеру ОФЗ 29028, дав сигнал, что не готов давать существенную премию к рынку. С другой - несмотря на снижение недельной инфляции на 13 июля до 0,17% после 0,31% неделей ранее, темпы роста цен на топливо остались без изменений - цены на бензин за неделю выросли на 2,25%, на ДТ - на 3,18%". В результате, после сокращения коротких позиций в длинных ОФЗ на прошлой неделе новых факторов для восстановления долгового рынка, на взгляд Грицкевича, пока не появилось; ближайшим триггером для инвесторов может стать заседание ЦБ 24 июля (ожидается сохранение ставки). Аналитик считает целесообразным и далее поддерживать короткую дюрацию облигационного портфеля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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