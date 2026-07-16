"Финам" подтверждает рейтинг акций МТС на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "МТС" на уровне "покупать" с целевой ценой 243,15 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

Менеджмент компании сообщил, что разработка новой дивидендной политики находится на финальной стадии: утвердить документ планируется в III квартале 2026 года. "Среди рассматриваемых вариантов - переход от одной годовой выплаты к дивидендам раз в квартал или полугодие, при этом размер выплат может стать динамическим и зависеть от финансовых результатов компании, что очень важно, так как, возможно, будет установлена верхняя граница по соотношению дивиденды/прибыль, ибо сейчас такой границы нет", - отмечает эксперт.

Переход к более частым выплатам Лозовой оценивает положительно. По его мнению, ежеквартальные дивиденды позволят сделать денежный поток для акционеров более равномерным, снизят зависимость котировок от одной крупной годовой отсечки и могут повысить привлекательность акций МТС для инвесторов, ориентированных на регулярный доход.

Вместе с тем сама по себе периодичность выплат, на взгляд аналитика, не означает увеличения их совокупного размера - ключевыми параметрами станут формула расчета и показатель, к которому компания привяжет дивиденды.

"Мы полагаем, что "МТС" постарается сохранить баланс между интересами акционеров, инвестициями в инфраструктуру и контролем долговой нагрузки, - пишет эксперт "Финама". - В базовом сценарии мы ожидаем, что в 2027 году совокупные дивидендные выплаты "МТС" составят 30,14 руб. на акцию. При равномерном ежеквартальном распределении это соответствовало бы примерно 7,5 руб. на акцию за квартал, хотя фактические выплаты могут различаться в зависимости от сезонности денежных потоков".

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