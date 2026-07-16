Рынок акций РФ может продолжить снижение в четверг - ПСБ

Российский фондовый рынок может продолжить волну снижения, а индекс Мосбиржи, вероятно, закрепится в диапазоне 2000-2100 пунктов и к окончанию торговой сессии четверга может отступить в его нижнюю половину, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Отсутствие позитивных изменений на геополитическом треке, опасения по экономике и пересмотр ожиданий по динамике ключевой ставки ЦБ РФ будут способствовать продажам в российских акциях, указывает эксперт в комментарии.

При этом, по его мнению, в ходе торгов возможны попытки перехода к восстановлению за счет технического фактора - рынок выглядит перепроданным, что может стимулировать часть участников торгов к фиксации прибыли по спекулятивным "коротким" позициям.

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