Борьба за уровень 11,5 руб./юань продолжится в четверг - ПСБ

Борьба участников валютного рынка за уровень 11,5 руб. за юань для пары юань/рубль продолжится на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем сохранения повышенной нервозности на валютном рынке - следствия в том числе спада оптимизма на рынке нефти и отдаленности налогового периода. Вероятно продолжение борьбы участников за уровень 11,5 руб. за юань, расширяем целевой диапазон движения котировок пары юань/рубль до 11-11,8 руб. Курс доллара останется в верхней части диапазона 75-80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

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