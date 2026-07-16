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16 июля 2026 года 09:10

Kospi теряет более 5%

Фондовые индексы США выросли в среду на статданных и корпоративной отчетности. Рынки акций Азии в основном снижаются в четверг, индекс Южной Кореи теряет более 5%. Нефть дешевеет утром четверга, Brent опустилась до $84,5 за баррель.

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне данных об ослаблении инфляции и уверенного начала сезона отчетности за второй квартал, что создало у инвесторов благоприятное настроение для покупок.

Аналитики ожидают повышения прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем на 23,7% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 5,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 6% в мае.

Индекс PPI в июне относительно предыдущего месяца опустился на 0,3%. Это первое снижение почти за год (с августа 2025 года) и самое значительное с апреля прошлого года (тогда цены также уменьшились на 0,3%). Аналитики не прогнозировали изменения цен в помесячном сравнении.

Индекс производственной активности Empire Manufacturing в июле поднялся до 15,6 пункта с 5,7 пункта месяцем ранее, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эксперты предполагали подъем до 8,8 пункта.

Котировки акций платежного сервиса PayPal Holdings взлетели на 17,2%. Причиной этого стали сообщения американских СМИ, что финтех-стартап Stripe Inc. и инвестиционная компания Advent International направили предложение о покупке PayPal, оценив его более чем в $53 млрд.

Стоимость BlackRock (SPB: BLK) подскочила на 6,6%. Крупнейшая в мире по объему активов под управлением инвесткомпания в апреле-июне получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Morgan Stanley (SPB: MS) выросла на 0,4%. Один из крупнейших банков США во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза и выручку на 27%, при этом оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.

Акции Bank of New York Mellon подорожали на 5,1% также благодаря хорошей отчетности.

"В банковской отчетности всё выглядит отлично, - полагает портфельный управляющий Horizon Investments Майк Диксон. - Я нисколько не удивлюсь, если это будет еще один впечатляющий квартал".

Цена акций Lucid Group взлетела на 28,8% после падения на 16% по итогам предыдущих торгов. Производитель электромобилей опроверг слухи о возможном банкротстве или переходе в частную собственность.

В то же время стоимость Elevance Health (прежнее название Anthem Inc.) упала на 8,5%. Страховщик повысил прогноз прибыли на текущий год до не менее $27 на акцию с ожидавшихся ранее ниже $26,75, эксперты в среднем ожидали $26,86.

Котировки бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) опустились на 2,7%, несмотря на то, что крупнейший мировой производитель товаров для здоровья улучшил прогноз выручки на 2026 год.

Стоимость Conagra Brands уменьшилась на 0,4%. Производитель готовых продуктов питания завершил четвертый финквартал (март-май) с убытком, а также объявил о сокращении дивидендов вдвое.

Цена акций ряда представителей полупроводниковой отрасли также снизилась, в том числе Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,4%, Applied Materials (SPB: AMAT) - на 2,7%, Micron Technology - на 8%. Исключением стали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которые подорожали на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 150,37 пункта (на 0,29%) и достиг 52658,64 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 28,81 пункта (на 0,38%) - до 7572,4 пункта.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 162,22 пункта (на 0,62%) и завершил сессию на отметке 26269,23 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы активно продают акции японских и южнокорейских компаний полупроводникового сектора.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Pop Mart International Group, дорожающие на 8,4%.

Рыночная стоимость Xiaomi (SPB: 1810) повышается на 7,3%, Kuaishou Technology - на 7,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 6,6%, Geely - на 6,2%.

Капитализация Lenovo Group уменьшается на 4,4%, China Shenhua Energy - на 2,7%, Innovent Biologics - 2,3%, Aluminum Corp. of China - на 2,1%, CK Hutchison Holdings - на 1%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Kioxia Holdings (-14%).

Рыночная стоимость Sumco Corp. уменьшается на 10,4%, Ibiden - на 9,9%, Mitsui Kinzoku - на 7,4%, Lasertec - на 7,1%.

Цена бумаг BayCurrent увеличивается на 7,1%, Mitsubishi Motors - на 6%, Ryohin Keikaku - на 5,9%, Nichirei Corp.- на 5,4%, Takashimaya - на 4,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 5,1%.

Банк Кореи в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 2,75% годовых. Это первое повышение ставки с января 2023 года.

Samsung Electronics сокращает капитализацию на 6,7%, SK Hynix - на 9,3%.

Акции Korean Air Lines дешевеют на 0,2%, Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.

Рыночная стоимость BHP снижается на 2,3%, Rio Tinto - на 1%.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после роста по итогам предыдущих трех сессий.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск торгуются по $84,49 за баррель, что на $0,46 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на $0,22 (0,26%), до $84,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,26 (0,33%), до $79,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,26 (0,33%), до $79,6 за баррель.

Американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Военные атаковали иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны, говорится в сообщении.

Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

Со своей стороны, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передает государственный телеканал IRIB. Согласно заявлению КСИР, удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

В среду через Ормузский пролив прошли семь судов против 13 днем ранее, пишет Reuters.

"Геополитические риски продолжают оказывать поддержку ценам на нефть, однако трейдеры заняли выжидательную позицию после сильного ралли, - отметила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - Внимание участников рынка сместилось с угроз на реальные последствия для нефтяных поставок и меры, которые США и Иран предпримут в ближайшие дни".

Аналитики Goldman Sachs полагают, что цена Brent может превысить $110 за баррель в четвертом квартале, если восстановление экспорта топлива из стран Персидского залива прекратится. В случае ослабления напряженности и более активного, чем ожидается, роста добычи североморская марка может упасть ниже $70 за баррель, считают эксперты банка.

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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