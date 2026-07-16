Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 16 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% после 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо - на 2,25% и 3,18% соответственно (неделей ранее - 2,1% и 3,4%); на замедлении темпов роста потребительских цен сказалось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Из данных за июнь и начало июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 июля составила 5,62% после 6,02% на конец июня, если ее высчитывать из недельной динамики. Замедление годовой инфляции в начале июля связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября.

Ценовые ожидания предприятий РФ в июле выросли на 4,4 процентного пункта после снижения пять месяцев подряд и достигли 20,2%, приблизившись к среднему уровню 2025 года, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. При этом средний ожидаемый прирост цен на следующие три месяца в годовом выражении возрос на 1,5 процентного пункта, до 5,8% с 4,3% в июне. Наименьший прирост цен ожидается предприятиями добычи полезных ископаемых (0,9%), максимальный - в розничной торговле (12,9%).

Аналитики повысили прогноз по инфляции в Росси в 2026 году до 6,2% с 5,3%, ожидания по росту ВВП были немного ухудшены - до 0,6% с 0,7%, следует из опроса, проведенного Банком России. Рост ВВП РФ в 2027-2029 годах, по мнению аналитиков, составит 1,3% (было 1,5%), 1,7% и 1,8% соответственно. Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год увеличились до 14,5% с 14,1%, на 2027 год они также были повышены - до 12,2% с 10,6%, на 2028 год - до 10% с 9%, на 2029 год - до 8,6% с 8,1%.

На этой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин еще раз указал на рост цен на топливо как на значимый фактор при принятии решения по ставке. "Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 г.", - заявил он.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, сообщили аналитики ЦБ в вышедшем в среду традиционном докладе "О чем говорят тренды".

Американские фондовые индексы в среду выросли на фоне данных об ослаблении инфляции и уверенного начала сезона отчетности за второй квартал, что создало у инвесторов благоприятное настроение для покупок. Аналитики ожидают повышения прибыли компаний, входящих в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем на 23,7% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 5,5% в годовом выражении. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 6% в мае. Индекс PPI в июне относительно предыдущего месяца опустился на 0,3%. Это первое снижение почти за год (с августа 2025 года) и самое значительное с апреля прошлого года. Аналитики не прогнозировали изменения цен в помесячном сравнении. Индекс производственной активности Empire Manufacturing в июле поднялся до 15,6 пункта с 5,7 пункта месяцем ранее, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Эксперты предполагали подъем до 8,8 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы активно продают акции японских и южнокорейских компаний полупроводникового сектора. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 1,3%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1% Значение японского Nikkei 225 снижается на 3%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не меняется.

В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в четверг после роста по итогам предыдущих трех сессий. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:25 мск торгуются по $84,89 за баррель, что на 0,07% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на 0,26%, до $84,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,06%, до $79,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 0,33%, до $79,6 за баррель.

Американские вооруженные силы накануне нанесли очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Военные атаковали иранские командные центры, объекты ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также объекты береговой охраны, говорится в сообщении. Кроме того, США запустили ракеты по незагруженному танкеру M/T Belma под флагом Кюрасао, который направлялся к иранскому острову Харк в Персидском заливе. По сообщению командования, коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду.

Со своей стороны, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по используемой США авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, передал государственный телеканал IRIB. Согласно заявлению КСИР, удар был комбинированным, применялись как баллистические ракеты, так и беспилотники.

В среду через Ормузский пролив прошли семь судов против 13 днем ранее, пишет Reuters.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 45,438 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,318 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июля снизился на 0,03% и составил 119,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1299,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,71%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,61%) и "Ростелеком-001P-02R" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-05R" (-0,58%), "Славнефть-001Р-02" (-0,43%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера "Атомэнергопрома" (OKPO code: 81527864) зафиксирован на уровне 30 млрд рублей. Изначально ориентир заявлялся как не менее 15 млрд рублей. Спред к ключевой ставке - 150 базисных пунктов (букбилдинг стартовал с отметки не выше 160 базисных пунктов). По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Срок обращения облигаций серии 001P-17 составляет 2,9 года. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "РЕСО-лизинг" зафиксировало объем выпуска 2-летних облигаций серии БО-02П-14 на уровне 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июля. Предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Компания установила финальный ориентир спреда на уровне 220 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) 17 июля начнет размещение дополнительного выпуска N1 дисконтных облигаций серии 002P-05 по цене 75% от номинала. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Объем пока не раскрывается. Размещение основного выпуска дисконтных 5-летних облигаций серии 002P-05 объемом 600 млн рублей компания завершила в текущем месяце по цене 75% от номинала. Помимо дисконта по займу выплачиваются переменные квартальные купоны, которые рассчитываются по следующей формуле: (К*3)/5, где К - ежедневное значение ключевой ставки ЦБ РФ за 7-й день, предшествующий дате расчета.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" 16 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 003P-20 объемом не менее 10 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 130 базисных пунктов. Спред к ключевой ставке определяется для 1-25-го купонов, ставки 26-121-го купонов будут рассчитываться эмитентом в соответствии с решением о выпуске. Через 2 года 1 месяц состоится оферта. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 29-30-го купонов облигаций 22-й серии на уровне 10% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года.

Кроме того, ПАО "ФСК-Россети" установило ставку 53-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 7,02% годовых. Компания разместила инфраструктурные бонды 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

АО "НФК-Структурные инвестиции" (Чебоксары) установило ставку 43-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 29,5% годовых. Компания начала размещение 10-летнего выпуска объемом 200 млн рублей 1 февраля и закончила 18 сентября 2024 года. Ставки 1-13-го ежемесячных купонов составили 21% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

АО "Нэппи клаб" проведет общее собрание владельцев облигаций 3-летнего дефолтного выпуска бондов серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Голосование по вопросу согласия на внесение изменений в решение о выпуске пройдет с 20 по 29 июля 2026 года на платформе E-voting. В нем смогут принять участие инвесторы, которые будут владеть бумагами "Нэппи клаб" серии БО-01 на 17 июля. Ранее компания утвердила план реструктуризации выпуска. Он предполагает увеличение срока обращения бумаг до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты по трем основаниям. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С февраля 2026 года "Нэппи клаб" допустил по нему серию дефолтов.