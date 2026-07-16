Уровень 2000п по индексу Мосбиржи вряд ли устоит - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня в 2000 пунктов на следующей неделе на фоне дивидендных отсечек "тяжеловесов", считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Распродажи на российском рынке акций в среду усилились, констатирует эксперт.

Никакого нового мощного негатива на рынок не поступало, инвесторы продолжают отыгрывать ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, санкционные угрозы с Запада и отсутствие краткосрочных перспектив переговоров по Украине, отмечает он.

Все позитивные поводы продолжают игнорироваться.

Также Зацепин обращает внимание, что в целом по рынку торги закрылись на минимуме дня, что говорит о том, что не все продавцы реализовали свое желание "выскочить" из бумаг.

"Если на трейдеров вдруг не свалится какой-нибудь позитив, то ждем пробоя отметки 2000 пунктов. Вероятно, это произойдет на следующей неделе, когда на индекс надавят дивидендные отсечки "тяжеловесов", прежде всего Сбербанка. В этом случае техническая картина по рынку сильно ухудшится, не исключена еще одна волна срабатывания "стопов" у крупных инвесторов", - пишет аналитик инвесткомпании в материале.

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