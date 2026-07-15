Рынок акций РФ в среду упал к 2110п по индексу МосБиржи на фоне санкционных рисков и просевшей нефти

Москва. 15 июля. Российский рынок акций в среду снизился под давлением продаж из-за геополитических и санкционных рисков, а также на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился к $84 за баррель) после ее ралли с начала недели из-за напряженности на Ближнем Востоке; также игроки предпочитали сокращать позиции из-за опасений паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2022 года, но сумел удержаться выше рубежа 2100 пунктов благодаря ослаблению официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2111,9 пункта (-2,7%, минимум сессии - 2103,04 пункта), индекс РТС - 853,41 пункта (-3,3%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-7,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-7%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (-6,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-5,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 июля, составил 77,9568 руб. (+46,56 копейки).

Подешевели также акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-5,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-4,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-4,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-4,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,1%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-3,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -1,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,8%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1,2%).

Подорожали акции МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,3%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%).

ПАО "МТС" рассматривает возможность перейти к динамичным выплатам дивидендов - каждый квартал или каждые полгода. Это один из нескольких вариантов, который прорабатывается в рамках подготовки новой дивидендной политики компании, говорится в сообщении пресс-службы МТС. Разработка новой дивполитики находится в финальной стадии, документ планируется утвердить в III квартале.

Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент. "Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Ирака Али аз-Зейди.

Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщило CBS News. Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан.

Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

Трамп полагает, что президент РФ Владимир Путин будет готов заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта в скором времени. "Я думаю, он готов заключить соглашение. И скоро", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Также Трамп отметил, что считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Президентский срок Трампа заканчивается в январе 2029 года.

Тем временем аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 6,2% с 5,3%, ожидания по росту ВВП были немного ухудшены - до 0,6% с 0,7%, следует из опроса, проведенного Банком России. Рост ВВП РФ в 2027-2029 годах, по мнению аналитиков, составит 1,3% (было 1,5%), 1,7% и 1,8% соответственно.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год увеличились до 14,5% с 14,1%, на 2027 год они также были повышены - до 12,2% с 10,6%, на 2028 год - до 10% с 9%, на 2029 год - до 8,6% с 8,1%.

Топливные издержки, возросшие на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, постепенно переносятся в потребительские цены, денежно-кредитная политика должна учитывать влияние текущей картины на инфляционные ожидания, пишут аналитики ЦБ РФ в своем традиционном докладе "О чем говорят тренды".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в среду возобновил снижение после роста с начала недели, индекс МосБиржи опустился к 2100 пунктам. Внутридневная волатильность в очередной раз показывает зависимость индекса от геополитических сообщений. Между тем возросшие проинфляционные риски предполагают возможное повышение траектории ключевой ставки ЦБ. Негативное влияние на рынок акций оказывают также дивидендные отсечки.

В четверг, 16 июля, без дивидендов на бирже будут торговаться акции "Сургутнефтегаза" и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), а пятница - последний день для покупки под дивиденды акций Сбера (выплаты 37,64 руб./акция), напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, российский рынок акций снова опустился к 3,5-летним минимумам. Анонс санкций со стороны Вашингтона против российских банков и энергетического сектора спровоцировал волну фиксации прибыли. К тому же параллельно ЕС активизировался с 21-м пакетом антироссийских мер. Цены нефти в течение дня перешли к снижению.

Помимо этого, инвесторы закладывают паузу в цикле снижения ключевой ставки ЦБ в июле. Оперативные статмаркеры практически исключают другой исход заседания регулятора на будущей неделе. Если ситуацию на топливном рынке не удастся оперативно сгладить, "ключ" может остаться неизменным и в сентябре. Присутствует на этой неделе и технический фактор снижения - дивидендные отсечки, отметил эксперт.

В четверг на российском рынке "ИКС 5" и "Хэндерсон" (MOEX: HNFG) представят операционные результаты за 2-й квартал, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) - полугодовую финансовую отчетность по РСБУ. От дивидендов в четверг очистятся акции "Сургутнефтегаза" и "Совкомфлота", а бумаги "Аэрофлота" будут последний день торговаться перед закрытием реестра. Инвесторы могут отыгрывать свежий отчет Росстата по недельной инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи - колебания в коридоре 2100-2200 пунктов, но есть риск обновления минимумов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС нацелились на следующие долгосрочные поддержки 2075 пунктов и 845 пунктов соответственно. Продажи в РФ продолжаются на фоне отсутствия надежд на скорое улучшение прежде всего монетарных и геополитических факторов. В четверг давление на рынок также будут оказывать дивидендные "гэпы" по акциям "Совкомфлота" и "Сургутнефтегаза".

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций, нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 подросли на 0,1-0,4%, DAX просел на 0,6%) и в США (индексы к 19:00 мск изменились на 0,1-0,7%).

ВВП Китая во II квартале 2026 года увеличился на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с IV квартала 2022 года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 5%. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения ВВП на 4,5%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС США, вероятность ее повышения в июле в настоящее время оценивается рынком в 16,6% против 40% до публикации статистики по инфляции.

На нефтяном рынке в среду вечером цены снизились после выхода данных о запасах в США, которые сократились не так сильно, как ожидалось.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $84,22 за баррель (-0,6% и +1,7% во вторник), августовская цена фьючерса на WTI - $78,9 за баррель (-0,5% и +1,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Накануне Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность более масштабных военных действий, включая удары по стратегическим иранским целям, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также сообщила, что атаковала беспилотниками объекты на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Американские военные в среду нанесли очередную серию ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Основной задачей является стремление снизить военные возможности Тегерана для ответных атак. Ранее Трамп объявил о возобновлении блокады морских портов Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-18,4%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-14,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-10,5%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-10,1%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-9,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-8,6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-7%).

Выросли бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,1%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 78,3 млрд рублей (из них 12,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,68 млрд рублей на акции ВТБ).