Рубль в среду развернулся вверх и слегка повысился в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 15 июля. Китайский юань растерял повышение первой половины торгов и опустился на Московской бирже по итогам торговой сессии в среду, рубль подрос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,44 руб., что на 3,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 16 июля на 46,56 копейки, до 77,9568 руб./$1, и увеличил курс евро на 38,38 копейки, до 88,9097 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль в среду слегка подрос в паре с юанем, скорректировавшись вверх после снижения значительную часть торгов. До этого рубль также опускался к юаню на протяжении четырех сессий подряд, несмотря на возобновление активного роста цен на нефть из-за очередного перехода конфликта на Ближнем Востоке в активную фазу. Полагаем, что снижение рубля было связано с локальным всплеском спроса на валюту со стороны одного или нескольких крупных игроков. Дополнительное давление на него могли оказать и вчерашние сообщения, что Конгресс США обсуждает очередной пакет антироссийских санкций, в который вновь могут быть включены крупные российские банки и другие институты российской финансовой системы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Нефть дешевеет вечером в среду после выхода данных о запасах в США, которые снизились не так сильно, как ожидалось.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск уменьшается на 0,65%, до $84,17 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени потеряли в цене 0,59% и стоят $78,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,693 млн баррелей - до 409,7 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе американского министерства энергетики. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 июля, уменьшились на 1,533 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,556 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, ожидали роста запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 430 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 33 базисных пункта - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в среду подросла на 2 базисных пункта, до 14,27% годовых, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 14,47% и 15,26% годовых.