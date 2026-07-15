Рубль днем продолжает немного опускаться в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 15 июля. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль немного дешевеет, несмотря на укрепляющуюся нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,506 руб., что на 3,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 7 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,16 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 6 копеек, до 89,34 руб./EUR1.

Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник, несмотря на неплохую ситуацию в ценах на нефть и приближение налогового периода, в рамках которого объемы отчислений вырастут за счет выплаты экспортерами квартального НДД, рубль оказался под существенным давлением. В результате, пара юань/рубль по итогам дня выросла на 1,3%, вплотную подойдя к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, напоминает эксперт.

"Юань в среду может попытаться протестировать отметку 11,5 рубля, выступающую ближайшим сопротивлением, - допускает Зварич. - На текущий момент мы не видим предпосылок для закрепления китайской валюты выше данной отметки. Более того, до конца месяца на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам видим возможности для возвращения китайской валюты в нижнюю половину диапазона 11-11,5 руб./юань".

При этом доллар продолжит движение в диапазоне 75-80 руб./$1, полагает аналитик банка. Дополнительным фактором давления на иностранные валюты может стать дальнейшее восстановление цен на нефть.

Пара юань/рубль может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"С полудня вторника рубль перешел к значимому ослаблению несмотря на выросшие цены на нефть, - пишут аналитики. - Судя по всему, такая динамика связана с покупками отдельным крупным игроком. В среду курс CNY/RUB находится у 11,49 руб./юань. Несмотря на санкционные риски, у курса есть потенциал на время вернуться ближе к 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье".

Нефтяные цены во вторник продолжили расти, но более сдержанно. "Военные действия на Ближнем Востоке продолжили расширяться, но глава США отказался от планов по введению 20% сборов за проход Ормуза, заменив их заключением ряда торговых и инвестиционных соглашений. В среду фьючерсы Brent торгуются выше $85,8 за баррель. В текущей ситуации риски роста цен в сторону $90 за баррель сохраняются", - указывают эксперты банка.

Нефть умеренно дорожает днем в среду из-за нового витка эскалации на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 0,39%, до $85,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,4%, до $79,63 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,5%, причем обе марки обновили максимумы с середины июня на фоне новых обменов ударами между США и Ираном.

Американские военные в среду в 13:00 по Москве начали очередную волну ударов по Ирану, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM). Основной задачей является стремление снизить военные возможности Тегерана для ответных атак.

Ранее Трамп объявил о возобновлении блокады морских портов Ирана.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.