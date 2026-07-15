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Главная / Мнения аналитиков / Перспективы цены акций Циана пока остаются оптимистичными - "Велес Капитал"
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15 июля 2026 года 17:16
Перспективы цены акций Циана пока остаются оптимистичными - "Велес Капитал"
Фундаментальные перспективы котировок акций МКПАО "Циан" пока остаются оптимистичными, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "На данный момент сложно оценить, сколько корпоративные действия эмитента смогут сдерживать акции от общерыночных продаж, но фундаментальные перспективы бумаг на данный момент остаются оптимистичными, - пишет эксперт в комментарии. - Ближайшая важная поддержка при начале снятия текущей краткосрочной перекупленности находится у 500 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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