Оценка акций Аэрофлота сдержанная - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка сдержанно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Аэрофлот", несмотря на ожидаемую высокую дивидендную доходность, сообщается в материале.

Эмитент представил операционные результаты за июнь и шесть месяцев 2026 года.

Снижение пассажиропотока и пассажирооборота на внутренних направлениях в июне является умеренно негативным фактором для котировок акций "Аэрофлота", даже несмотря на то, что оно было частично сглажено ростом на международных рейсах, отмечают эксперты.

Уже через два дня ожидается закрытие реестра по дивидендам компании за 2025 год, последний день для покупки акций для получения дивиденда - 16 июля. Размер дивиденда составляет 5,29 руб./акцию, доходность к текущей цене - около 14,5%, указывают аналитики банка.

Несмотря на высокую ожидаемую дивидендную доходность, эксперты Газпромбанка сдержанно смотрят на акции "Аэрофлота" отчасти вследствие значительного превышения коэффициента выплаты дивидендов (100% от скорректированной чистой прибыли за 2025 год) относительно минимального уровня, обозначенного в дивидендной политике (50% от скорректированной чистой прибыли).

Другим важным событием, говорится в материале, должна стать продажа части госпакета в акционерном капитале "Аэрофлота" (около 23,8% из примерно 73,8%), однако точные сроки сделки остаются неопределенными.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.