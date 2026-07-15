"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Мы считаем, что текущая операционная статистика эмитента в отрыве от финансовых результатов сама по себе пока нейтральна. Ключевым фактором остается динамика доходных ставок, то есть средней цены билета. В течение нескольких кварталов по ставкам наблюдалась стагнация. Это давило на рентабельность. В мае также резко выросла цена топлива", - пишет эксперт.

Публикация финансовых результатов "Аэрофлота" по РСБУ (30 июля) и по МСФО (11 августа) позволит лучше понять динамику доходных ставок во II квартале 2026 года, отмечает он.

"Замена внутренних рейсов на международные, которую мы видим в операционной статистике за июнь, скорее положительна для доходных ставок. Но демпфер может выступать ограничителем для цен. Крепкий рубль же скорее негативен для доходных ставок в международном сегменте. Еще один фактор - возможное размещение государством части своего пакета в "Аэрофлоте", - говорится в материале Булгакова.

"БКС МИ" сохраняет "негативный" взгляд на "Аэрофлот", целевая цена акций - 46 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.