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15 июля 2026 года 15:16

"Финам" поставил оценку акций ММК на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в связи с существенным изменением конъюнктуры рынка стали с момента последнего обновления рейтинга, сообщается в комментарии аналитика Егора Вершинина.

"Действующая целевая цена в 33 руб. была установлена исходя из прогнозных мультипликаторов 2026Е и допущений по загрузке мощностей и ценам на металлопродукцию, актуальных на момент публикации, - указывает эксперт инвесткомпании. - С тех пор ситуация на внутреннем рынке стали (динамика спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей, объемы экспортных поставок, траектория ключевой ставки ЦБ РФ) существенно изменилась, что требует пересчета оценки и обновления финансовой модели".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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