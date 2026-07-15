Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом снижения к 2100п - "Финам"

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов в случае улучшения настроений на фондовом рынке, при сохранении негатива он может снизиться к отметке 2100 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова.

Российский рынок акций в среду, 15 июля, умеренно снижается на фоне усиления геополитической напряженности, констатирует эксперт.

Давление на настроения инвесторов оказывает визит в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров европейских стран, а также анонс новых мер по интеграции оборонной промышленности ЕС и Украины.

Эти заявления указывают на дальнейшее расширение военно-технического сотрудничества и поддержки Украины со стороны Европы, что повышает риски затяжного конфликта и сохраняет неопределенность в отношении перспектив его урегулирования, отмечает Абрамов.

Индекс Мосбиржи находится на уровне 2124,8 пункта. В случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, при сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2100 пунктов, прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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