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Минцифры представило порядок получения жертвой телефонного мошенничества компенсации от банка или оператора связи
15 июля 2026 года 14:21
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом снижения к 2100п - "Финам"
Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов в случае улучшения настроений на фондовом рынке, при сохранении негатива он может снизиться к отметке 2100 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. Российский рынок акций в среду, 15 июля, умеренно снижается на фоне усиления геополитической напряженности, констатирует эксперт. Давление на настроения инвесторов оказывает визит в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидеров европейских стран, а также анонс новых мер по интеграции оборонной промышленности ЕС и Украины. Эти заявления указывают на дальнейшее расширение военно-технического сотрудничества и поддержки Украины со стороны Европы, что повышает риски затяжного конфликта и сохраняет неопределенность в отношении перспектив его урегулирования, отмечает Абрамов. Индекс Мосбиржи находится на уровне 2124,8 пункта. В случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов, при сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2100 пунктов, прогнозирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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