Freedom Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $103 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста составляет около 16%.

По мнению экспертов, Delta представила сильный отчет за II кв. 2026 года: скорректированная выручка и прибыль на акцию превысили рыночные ожидания, чему способствовали ускоряющееся восстановление эконом-класса, устойчивый рост премиального сегмента и доходов от программ лояльности, а также необычно сильные показатели по грузовым перевозкам и MRO, несмотря на то что компания понесла самый высокий квартальный расход на топливо в своей истории.

"Главный вопрос по-прежнему заключается в следующем: подтверждает ли этот квартал устойчивое ускорение прибыли или же это лишь ценовой пик, обусловленный динамикой топлива. Сообщение от компании однозначно и сводится к тому, что дисциплина соблюдения расписания в отрасли, соотношение "эконом/премиум", диверсифицированные потоки выручки и монетизация лояльности взаимно усиливают друг друга", - отмечают аналитики.

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