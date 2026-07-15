"БКС МИ" открыл торговую идею "Шорт в акциях ТМК"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "Трубной металлургической компании" (ТМК) с ожидаемой целевой ценой 55 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко.

"Мы открываем торговую идею "Шорт ТМК" в ожидании снижения котировок до целевых 55 руб. за акцию на горизонте трех месяцев (доходность 10%). Считаем, что в условиях текущей макроэкономической обстановки у компании мало перспектив для роста стоимости акций", - пишет эксперт.

Он указывает на следующие причины открытия торговой идеи:

- Ожидаемые слабые результаты компании за I полугодие 2026 года на фоне снижения продаж продукции более чем на 35%.

- ЦБ, скорее всего, не понизит ставку в ближайшие три месяца - значимый негатив для компании из-за высокой долговой нагрузки. Чистый долг/EBITDA на конец 2025 года достиг 4x - один из самых высоких в отрасли.

- В спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится в отрицательной зоне, с учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой Р/Е будет на уровне 10х.

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