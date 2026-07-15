"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях ММК против Мечела"

"Т-Инвестиции" открыли 14 июля парную торговую идею "Лонг в акциях "ММК"/Шорт в акциях "Мечела" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии брокера.

Эксперты делают ставку на предстоящие финансовые результаты компаний:

- Прогнозируется улучшение результатов "ММК" за второй квартал и рост EBITDA на тонну стали более чем на 50% кв/кв.

- Результаты "ММК" поддержит расширение спреда между ценами на сталь и железную руду.

- В то же время для "Мечела" первое полугодие 2026-го будет слабым на фоне низких цен на уголь и крепкого рубля.

- Соотношение чистый долг/EBITDA "Мечела" может вырасти еще больше, хотя в конце 2025 года оно уже достигло 36х.

- EV/EBITDA "ММК" выглядит уже низким: 1,7х против 2,2х исторически.

- У "Мечела" оценка на год вперед остается высокой - есть потенциал снижения в котировках краткосрочно.

"Предполагаем, что предстоящие финансовые результаты "ММК" будут восприняты инвесторами более позитивно, чем отчетность "Мечела", - отмечает аналитик Ахмед Алиев. - Отыграть дисбаланс можно, открыв одновременно позицию шорт по "Мечелу" и купив акции "ММК".

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