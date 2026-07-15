Возможен краткосрочный рост котировок длинных ОФЗ с фиксированным купоном - "ВТБ Мои инвестиции"

Предложение ОФЗ-флоатера на аукционе Минфина в среду делает возможным краткосрочный рост котировок длинных ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои инвестиции".

Минфин возобновляет аукционы ОФЗ, но предложит выпуск не с постоянным купоном, а с переменным. Это станет первым предложением ОФЗ-флоатера с конца 2025 года.

"Очевидно, это вынужденный шаг для Минфина, который воздерживался от увеличения выпусков с переменным купоном в структуре долга, - считает эксперт. - Несмотря на подросшие доходности гособлигаций, спрос остается сдержанным. В условиях повышенной неопределенности перед заседанием ЦБ 24 июля инвесторы не спешат принимать процентный риск. Предложение флоатера - это компромисс в текущих условиях".

Теперь весь вопрос в том объеме, который привлечет Минфин на сегодняшнем аукционе. Аналитики полагают, что чем больше - тем лучше для кривой ОФЗ.

"Исполнение плана заимствований за счет выпуска флоатеров снижает потенциальное давление на рынок длинных ОФЗ с фиксированным купоном, - отмечают они. - Видим возможность для краткосрочного роста их котировок".

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