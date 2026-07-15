Инвесторам стоит обратить внимание на акции М.Видео - Freedom Global

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "М.Видео", считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

"Акции "М.Видео" иногда могут показывать движение в противовес остальному рынку, - отмечает эксперт в комментарии. - Накануне ритейлер опубликовал очень сильные операционные результаты за 1 полугодие 2026 года. Так, оборот маркетплейса "М.Видео" вырос за 1 полугодие 2026 года в годовом сопоставлении в 4 раза и достиг 17,7 млрд руб. Компания успешно проходит процесс реструктуризации, ее новый формат операционной деятельности развивается и масштабируется, что может положительно сказаться на динамике как минимум выручки за 1 полугодие 2026 года в годовом исчислении".

По мнению Мильчаковой, акции "М.Видео" в среду могут колебаться в рамках 39-41 руб.

Целевая цена по акциям "М.Видео" составляет 75 руб. в годовом горизонте, рейтинг акций - "держать".

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