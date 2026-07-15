.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют - ПСБ
.
Минцифры представило порядок получения жертвой телефонного мошенничества компенсации от банка или оператора связи
15 июля 2026 года 11:02
Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют - ПСБ
Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Во вторник, несмотря на неплохую ситуацию в ценах на нефть и приближение налогового периода, в рамках которого объемы отчислений вырастут за счет выплаты экспортерами квартального НДД, рубль оказался под существенным давлением. В результате, пара юань/рубль по итогам дня выросла на 1,3%, вплотную подойдя к верхней границе диапазона 11 - 11,5 руб./юань, напоминает эксперт. "Юань в среду может попытаться протестировать отметку 11,5 рублей, выступающую ближайшим сопротивлением, - допускает Зварич. - На текущий момент мы не видим предпосылок для закрепления китайской валюты выше данной отметки. Более того, до конца месяца на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам видим возможности для возвращения китайской валюты в нижнюю половину диапазона 11 - 11,5 руб./юань". При этом доллар продолжит движение в диапазоне 75 - 80 руб./$1, полагает аналитик банка. Дополнительным фактором давления на иностранные валюты может стать дальнейшее восстановлением цен на нефть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ/ЮАНЬ-ПРОГНОЗ
.
15 июля 2026 года 16:42
Аналитики Газпромбанка сдержанно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Аэрофлот", несмотря на ожидаемую высокую дивидендную доходность, сообщается в материале. Эмитент представил операционные результаты за июнь и шесть месяцев 2026 года. Снижение пассажиропотока и пассажирооборота на... читать дальше
.15 июля 2026 года 15:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы считаем, что текущая операционная статистика эмитента в отрыве от финансовых результатов сама по себе... читать дальше
.15 июля 2026 года 15:16
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в связи с существенным изменением конъюнктуры рынка стали с момента последнего обновления рейтинга, сообщается в комментарии аналитика Егора Вершинина. "Действующая целевая цена в 33 руб. была... читать дальше
.15 июля 2026 года 14:49
"Т-Инвестиции" рекомендуют "держать" акции ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал нейтральные операционные результаты за июнь 2026 года, констатирует эксперт. В июне "Аэрофлот" продолжил работать на рекордно высоких уровнях... читать дальше
.15 июля 2026 года 14:21
декс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов в случае улучшения настроений на фондовом рынке, при сохранении негатива он может снизиться к отметке 2100 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. Российский рынок акций в среду, 15 июля, умеренно снижается на... читать дальше
.15 июля 2026 года 13:47
Freedom Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $103 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста составляет около 16%. По мнению экспертов, Delta представила сильный отчет за II кв. 2026 года: скорректированная выручка и... читать дальше
.15 июля 2026 года 13:20
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "Трубной металлургической компании" (ТМК) с ожидаемой целевой ценой 55 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко. "Мы открываем торговую идею "Шорт ТМК" в ожидании снижения... читать дальше
.15 июля 2026 года 12:47
"Т-Инвестиции" открыли 14 июля парную торговую идею "Лонг в акциях "ММК"/Шорт в акциях "Мечела" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии брокера. Эксперты делают ставку на предстоящие финансовые результаты компаний: - Прогнозируется улучшение результатов... читать дальше
.15 июля 2026 года 12:17
Предложение ОФЗ-флоатера на аукционе Минфина в среду делает возможным краткосрочный рост котировок длинных ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои инвестиции". Минфин возобновляет аукционы ОФЗ, но предложит выпуск не с постоянным купоном, а с переменным. Это станет... читать дальше
.15 июля 2026 года 11:56
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "М.Видео", считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. "Акции "М.Видео" иногда могут показывать движение в противовес остальному рынку, - отмечает эксперт в комментарии. - Накануне ритейлер опубликовал очень сильные операционные... читать дальше
.15 июля 2026 года 11:25
Пара рубль/юань может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "С полудня вторника рубль перешел к значимому ослаблению несмотря на выросшие цены на нефть, - пишут... читать дальше
.15 июля 2026 года 10:40
Москва. 15 июля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опускается даже на фоне укрепления нефти. читать дальше
.15 июля 2026 года 10:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "ММК" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика Кирилла Чуйко. "В разгар лета строительная... читать дальше
.15 июля 2026 года 10:16
Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи в среду выступает уровень 2100 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. "Рынок акций остается выраженно безыдейным: рост нефтяных котировок практически не оказывает поддержки рынку, слаб спрос даже на... читать дальше
.15 июля 2026 года 09:57
Пока наиболее вероятным сценарием для рынка ОФЗ остается консолидация индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Объявление о размещении флоатера на сегодняшнем аукционе несколько взбодрило рынок ОФЗ - индекс... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.