Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют - ПСБ

Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник, несмотря на неплохую ситуацию в ценах на нефть и приближение налогового периода, в рамках которого объемы отчислений вырастут за счет выплаты экспортерами квартального НДД, рубль оказался под существенным давлением. В результате, пара юань/рубль по итогам дня выросла на 1,3%, вплотную подойдя к верхней границе диапазона 11 - 11,5 руб./юань, напоминает эксперт.

"Юань в среду может попытаться протестировать отметку 11,5 рублей, выступающую ближайшим сопротивлением, - допускает Зварич. - На текущий момент мы не видим предпосылок для закрепления китайской валюты выше данной отметки. Более того, до конца месяца на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам видим возможности для возвращения китайской валюты в нижнюю половину диапазона 11 - 11,5 руб./юань".

При этом доллар продолжит движение в диапазоне 75 - 80 руб./$1, полагает аналитик банка. Дополнительным фактором давления на иностранные валюты может стать дальнейшее восстановлением цен на нефть.

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