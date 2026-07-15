Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи выступает уровень 2100п - ПСБ

Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи в среду выступает уровень 2100 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок акций остается выраженно безыдейным: рост нефтяных котировок практически не оказывает поддержки рынку, слаб спрос даже на неплохие с дивидендной точки зрения бумаги, по которым на этой неделе состоятся дивотсечки, такие Сбербанк, "Дом.РФ", ВТБ, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы опасаемся, что в среду индекс Мосбиржи сохранит инерцию к откату от уровня 2200 пунктов, теперь выступающего сопротивлением, ближайшей целью отката видим район 2100 пунктов".

Аналитик подчеркивает, что на фоне неблагоприятной общерыночной конъюнктуры высок риск глубоких постдивидендных откатов даже по сильным бумагам и ухода индекса Мосбиржи в зону 1800-2000 пунктов. Он не рекомендует инвесторам совершать покупки под "отсечки" с короткими горизонтами инвестирования.

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