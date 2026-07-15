Наиболее вероятный сценарий для рынка ОФЗ - консолидация индекса RGBI на уровне 112-114п - ПСБ

Пока наиболее вероятным сценарием для рынка ОФЗ остается консолидация индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Объявление о размещении флоатера на сегодняшнем аукционе несколько взбодрило рынок ОФЗ - индекс RGBI приостановил снижение, завершив торговый день вблизи уровня 113 пунктов, - отмечает аналитик в комментарии. - Сегодня Минфин предложит флоатер ОФЗ 29028 (13 лет) при свободном объеме для размещения до 124 млрд руб. На наш взгляд, это позитивный сигнал рынку, способный снять давление с длинного конца кривой госбумаг".

Однако без улучшения фундаментальных факторов говорить о развороте индекса RGBI пока преждевременно, уверен Грицкевич. Инвесторы продолжат внимательно следить за статистикой по недельной инфляции для оценки вторичных эффектов от ситуации на рынке топлива. Кроме того, в следующий вторник будут опубликованы результаты опросов по инфляционным ожиданиям населения, которые также могут отреагировать на "топливный фактор".

"Пока наиболее вероятным сценарием остается консолидация индекса RGBI на уровне 112-114 пунктов, - прогнозирует эксперт. - Сохраняем осторожный взгляд на долговой рынок; считаем целесообразным поддерживать короткую дюрацию облигационного портфеля".

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