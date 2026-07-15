.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
Снижение ключевой ставки ударило по доходам россиян
Зарплаты россиян растут, но кошелек этого почти не замечает. В I квартале 2026-го реальные располагаемые доходы населения ушли в минус после уверенного подъема, следует из доклада ЦМАКП, на который ссылаются «Известия». Одной из причин стало...
 
Рынок ломбардов ждут рекорды в 2026 году
Текущий год обещает быть особенно успешным для ломбардов. Регуляторные ограничения в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и банков сулят отрасли приток клиентов и рост прибыли на 60%, полагают в "Эксперт РА". Впрочем, пишет "Коммерсант",...
 
Минцифры представило порядок получения жертвой телефонного мошенничества компенсации от банка или оператора связи
Минцифры РФ разработало порядок получения компенсации от банка или оператора связи человеком в случае, если он стал жертвой телефонного мошенничества и перевел преступникам деньги, а банк или оператор не соблюли требований законодательства, в связи...
 
15 июля 2026 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инвесторы будут ждать публикации в среду вечером новой порции инфляционной статистики от Росстата, которая может во многом определить дальнейшие решения Банка России в отношении монетарной политики на заседании 24 июля.

Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Кроме того, Трамп не считает законопроект своим приоритетом на данный момент. "Трамп ясно объяснил, что данная тема сейчас для него не приоритетна в Конгрессе", - говорится в статье.

Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент. "Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Ираком Али аз-Зейди.

Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщило CBS News. Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что по ряду причин пока неясно, удастся ли принять такой закон, несмотря на то, что его поддерживают как республиканцы, так и многие демократы.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов было сосредоточено на данных об инфляции и старте нового сезона отчетностей в США. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. Аналитики ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%. В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года. Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Поддержку мировым рынкам оказывает ослабление ожиданий подъема базовой процентной ставки ФРС в ближайшее время после публикации накануне статданных о динамике потребительских цен в США за июнь. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в июле в настоящее время оценивается рынком в 16,6% против 40% до публикации статистики по инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов. Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 7% вслед за уверенным подъемом котировок акций ИТ-компаний. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением на фоне неоднородных статданных. Рост ВВП Китая во II квартале 2026 года замедлился до 4,3% в годовом выражении с 5% в I квартале и был минимальным с конца 2022 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Между тем, июньская статистика была позитивной: темпы увеличения промпроизводства в стране ускорились, а розничные продажи вернулись к росту после снижения месяцем ранее.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $85,28 за баррель, что на 0,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на 1,7%, до $84,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $79,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 1,5%, до $79,34 за баррель.

Котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI - с 15 июня после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

Накануне Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на источники. По словам источников, совещание было посвящено новым планам разрушительных ударов по стратегическим целям в Иране, в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе.

США наносят удары по Ирану с целью заставить Тегеран вернуться к переговорам, заявил Дональд Трамп. "Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры", - сказал он в интервью Fox News, комментируя ход военной операции. Также Трамп предупредил, что армия США продолжит наносить удары по Ирану на этой неделе. "Мы бьем по ним сегодня, продолжим завтра, а потом - на следующий день", - пояснил президент.

Трамп также заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты. "Это продолжится до тех пор, пока я не решу, что достаточно", - сказал он в интервью Fox News. По оценкам Трампа, у Ирана еще остались военные возможности. "Однако их не так много", - добавил американский президент.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также сообщила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал IRIB.

КСИР также заявил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока США не прекратят атаки на исламскую республику, передают иранские государственные СМИ. В заявлении указывается, что американские военные вновь атаковали иранские базы под предлогом защиты судов, которые подвергались обстрелам из-за нарушения правил прохождения через пролив, "чтобы скрыть свое поражение и недееспособность".

Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил письмо генсеку международной организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что США нарушают меморандум о взаимопонимании и атакуют гражданскую инфраструктуру страны. "Преднамеренные атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры представляют собой военное преступление и преступление против человечности", - говорится в тексте письма. Постпред заявил, что США "последовательно отказывались исполнять свои обязательства" и целенаправленно "подрывали выполнение" меморандума о взаимопонимании. По его словам, Иран задокументировал "42 явных и фундаментальных нарушения" меморандума со стороны США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,552 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,69 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля увеличился всего на 0,02% и составил 119,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1299,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,61%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Ростелеком-001P-03R" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-2%), "АФК Система-1Р-11" (-0,56%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) зафиксирован на уровне 25 млрд рублей. Изначально ориентир по объему формулировался как "не менее 10 млрд рублей". Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 110 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 июля. Флоатер "Северстали" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

"Полюс" (MOEX: PLZL) 17 июля проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-12 с переменным купоном объемом от 25 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не более 140 базисных пунктов. Купон будет выплачиваться ежемесячно. По 7-летнему выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "ЭкономЛизинг" 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Предусмотрены квартальные фиксированные купоны, ориентир ставки - не более 21% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 22,72% годовых. Оферта состоится через два года. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "РуссОйл" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19,25% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 июля 2026 года 16:42
Оценка акций Аэрофлота сдержанная - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка сдержанно оценивают перспективы котировок акций ПАО "Аэрофлот", несмотря на ожидаемую высокую дивидендную доходность, сообщается в материале. Эмитент представил операционные результаты за июнь и шесть месяцев 2026 года. Снижение пассажиропотока и пассажирооборота на...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 15:47
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы считаем, что текущая операционная статистика эмитента в отрыве от финансовых результатов сама по себе...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 15:16
"Финам" поставил оценку акций ММК на пересмотр
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в связи с существенным изменением конъюнктуры рынка стали с момента последнего обновления рейтинга, сообщается в комментарии аналитика Егора Вершинина. "Действующая целевая цена в 33 руб. была...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 14:49
"Т-Инвестиции" рекомендуют "держать" акции Аэрофлота
"Т-Инвестиции" рекомендуют "держать" акции ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии старшего аналитика брокера Никиты Степанова. Эмитент опубликовал нейтральные операционные результаты за июнь 2026 года, констатирует эксперт. В июне "Аэрофлот" продолжил работать на рекордно высоких уровнях...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 14:21
Индекс Мосбиржи в целом обладает потенциалом снижения к 2100п - "Финам"
декс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов в случае улучшения настроений на фондовом рынке, при сохранении негатива он может снизиться к отметке 2100 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. Российский рынок акций в среду, 15 июля, умеренно снижается на...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 13:47
Freedom Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $103
Freedom Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $103 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста составляет около 16%. По мнению экспертов, Delta представила сильный отчет за II кв. 2026 года: скорректированная выручка и...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 13:20
"БКС МИ" открыл торговую идею "Шорт в акциях ТМК"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "Трубной металлургической компании" (ТМК) с ожидаемой целевой ценой 55 руб. за бумагу на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Кирилла Чуйко. "Мы открываем торговую идею "Шорт ТМК" в ожидании снижения...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 12:47
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях ММК против Мечела"
"Т-Инвестиции" открыли 14 июля парную торговую идею "Лонг в акциях "ММК"/Шорт в акциях "Мечела" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в комментарии брокера. Эксперты делают ставку на предстоящие финансовые результаты компаний: - Прогнозируется улучшение результатов...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 12:17
Возможен краткосрочный рост котировок длинных ОФЗ с фиксированным купоном - "ВТБ Мои инвестиции"
Предложение ОФЗ-флоатера на аукционе Минфина в среду делает возможным краткосрочный рост котировок длинных ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои инвестиции". Минфин возобновляет аукционы ОФЗ, но предложит выпуск не с постоянным купоном, а с переменным. Это станет...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 11:56
Инвесторам стоит обратить внимание на акции М.Видео - Freedom Global
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "М.Видео", считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. "Акции "М.Видео" иногда могут показывать движение в противовес остальному рынку, - отмечает эксперт в комментарии. - Накануне ритейлер опубликовал очень сильные операционные...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 11:25
Пара рубль/юань может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/юань может на время вернуться к уровню 11,35 руб./юань на фоне ожиданий более высоких продаж валюты из-за выросших цен на сырье, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "С полудня вторника рубль перешел к значимому ослаблению несмотря на выросшие цены на нефть, - пишут...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 11:02
Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют - ПСБ
Предпосылки для укрепления юаня выше 11,5 руб./юань пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Во вторник, несмотря на неплохую ситуацию в ценах на нефть и приближение налогового периода, в рамках которого объемы отчислений вырастут за счет...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 10:40
Рубль утром немного опускается в паре с юанем, даже несмотря на укрепление нефти
Москва. 15 июля. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опускается даже на фоне укрепления нефти.    читать дальше
.
15 июля 2026 года 10:31
"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях ММК против АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "ММК" против "шорта" в акциях "АЛРОСА" с целевой доходностью 10% на горизонте трех месяцев, сообщается в материале аналитика Кирилла Чуйко. "В разгар лета строительная...    читать дальше
.
15 июля 2026 года 10:16
Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи выступает уровень 2100п - ПСБ
Ближайшей целью отката индекса Мосбиржи в среду выступает уровень 2100 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. "Рынок акций остается выраженно безыдейным: рост нефтяных котировок практически не оказывает поддержки рынку, слаб спрос даже на...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.