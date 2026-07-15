Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 15 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе возросших опасений возможной паузы в текущем цикле смягчения ДКП, с одной стороны, и желания некоторых участников рынка прикупить сильно подешевевшие облигации, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инвесторы будут ждать публикации в среду вечером новой порции инфляционной статистики от Росстата, которая может во многом определить дальнейшие решения Банка России в отношении монетарной политики на заседании 24 июля.

Президент США Дональд Трамп все еще возражает против предлагаемого сенаторами законопроекта о масштабном пакете санкций против РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Так, один из собеседников газеты, знакомый с позицией администрации США по России, предупредил, что Трамп был бы готов поддержать законопроект, дающий возможность ввести санкции, лишь при условии, что он лично сможет отменять или ставить на паузу ограничительные меры. Однако против такого подхода выступают конгрессмены-демократы. По их мнению, отмена мер должна быть прерогативой Конгресса.

Кроме того, Трамп не считает законопроект своим приоритетом на данный момент. "Трамп ясно объяснил, что данная тема сейчас для него не приоритетна в Конгрессе", - говорится в статье.

Власти США в рамках усиления санкционного режима в отношении России пока не рассматривали возможность вторичных санкций против КНР и Индии за их коммерческие связи с РФ, заявил во вторник американский президент. "Мы посмотрим. Это не обсуждалось", - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Ираком Али аз-Зейди.

Обновленный вариант законопроекта, дающего возможность ввести дополнительные санкции против России, передали на рассмотрение Сената США, сообщило CBS News. Законопроект в случае одобрения предусматривает, в частности, санкции против российского руководства, военного командования, банков и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% против пяти стран, активнее всего покупающих российскую нефть. CBS News отмечает, что на данный момент это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Также пошлины предусмотрены в отношении пяти крупнейших покупателей российского газа. Сейчас это Китай, Франция, Бельгия, Япония и Венгрия.

В то же время американские СМИ подчеркивают, что по ряду причин пока неясно, удастся ли принять такой закон, несмотря на то, что его поддерживают как республиканцы, так и многие демократы.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов было сосредоточено на данных об инфляции и старте нового сезона отчетностей в США. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. Аналитики ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%. В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года. Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Поддержку мировым рынкам оказывает ослабление ожиданий подъема базовой процентной ставки ФРС в ближайшее время после публикации накануне статданных о динамике потребительских цен в США за июнь. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в июле в настоящее время оценивается рынком в 16,6% против 40% до публикации статистики по инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов. Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 7% вслед за уверенным подъемом котировок акций ИТ-компаний. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением на фоне неоднородных статданных. Рост ВВП Китая во II квартале 2026 года замедлился до 4,3% в годовом выражении с 5% в I квартале и был минимальным с конца 2022 года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Между тем, июньская статистика была позитивной: темпы увеличения промпроизводства в стране ускорились, а розничные продажи вернулись к росту после снижения месяцем ранее.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $85,28 за баррель, что на 0,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на 1,7%, до $84,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $79,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 1,5%, до $79,34 за баррель.

Котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI - с 15 июня после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

Накануне Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на источники. По словам источников, совещание было посвящено новым планам разрушительных ударов по стратегическим целям в Иране, в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе.

США наносят удары по Ирану с целью заставить Тегеран вернуться к переговорам, заявил Дональд Трамп. "Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры", - сказал он в интервью Fox News, комментируя ход военной операции. Также Трамп предупредил, что армия США продолжит наносить удары по Ирану на этой неделе. "Мы бьем по ним сегодня, продолжим завтра, а потом - на следующий день", - пояснил президент.

Трамп также заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты. "Это продолжится до тех пор, пока я не решу, что достаточно", - сказал он в интервью Fox News. По оценкам Трампа, у Ирана еще остались военные возможности. "Однако их не так много", - добавил американский президент.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также сообщила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал IRIB.

КСИР также заявил, что Ормузский пролив будет закрыт, пока США не прекратят атаки на исламскую республику, передают иранские государственные СМИ. В заявлении указывается, что американские военные вновь атаковали иранские базы под предлогом защиты судов, которые подвергались обстрелам из-за нарушения правил прохождения через пролив, "чтобы скрыть свое поражение и недееспособность".

Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани направил письмо генсеку международной организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что США нарушают меморандум о взаимопонимании и атакуют гражданскую инфраструктуру страны. "Преднамеренные атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры представляют собой военное преступление и преступление против человечности", - говорится в тексте письма. Постпред заявил, что США "последовательно отказывались исполнять свои обязательства" и целенаправленно "подрывали выполнение" меморандума о взаимопонимании. По его словам, Иран задокументировал "42 явных и фундаментальных нарушения" меморандума со стороны США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,552 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,69 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 июля увеличился всего на 0,02% и составил 119,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1299,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,61%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "Ростелеком-001P-03R" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-2%), "АФК Система-1Р-11" (-0,56%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем размещения флоатера ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) зафиксирован на уровне 25 млрд рублей. Изначально ориентир по объему формулировался как "не менее 10 млрд рублей". Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 110 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 июля. Флоатер "Северстали" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8.

"Полюс" (MOEX: PLZL) 17 июля проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-12 с переменным купоном объемом от 25 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не более 140 базисных пунктов. Купон будет выплачиваться ежемесячно. По 7-летнему выпуску предусмотрена оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ООО "ЭкономЛизинг" 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Предусмотрены квартальные фиксированные купоны, ориентир ставки - не более 21% годовых, что соответствует доходности к оферте не более 22,72% годовых. Оферта состоится через два года. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "РуссОйл" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19,25% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 200 млн рублей в ноябре 2023 года. Ставка 1-го купона составила 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов плавающие и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5 рабочий день до даты начала купона, плюс 5%, но не менее 15% годовых и не более 22% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, также есть возможность досрочного погашения бумаг в даты окончания 6-го и 10-го купонов.