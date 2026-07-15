Курс рубля, скорее всего, составит 80 руб./$1 и 90 руб./EUR1 к концу лета - БКС Экспресс

Курс рубля, скорее всего, составит 80 руб./$1 и 90 руб./EUR1 к концу лета, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Заминка на спуске рубля быстро прервана, курсы инвалют за сутки прибавили более процента и приблизились к пикам июля: доллар ЦБ по 77,5 руб., евро над 88,5 руб., а биржевой юань вблизи расчетных 11,5 руб., констатирует эксперт.

"Недельный скачок нефти на фоне ближневосточной эскалации не помог рублю, поскольку экспортеры продают мало валюты по низким ценам начала лета - эффект временного лага между отгрузкой и оплатой, а сальдо покупок валюты Минфином и ЦБ положительное, - отмечает Зельцер. - Более того, европейская геополитическая риск-премия в курсах российских финансовых инструментов вновь расширилась".

Аналитик уточняет ориентиры для рубля, который к концу лета, по его оценке, может составить 80 руб./$1, 90 руб./EUR1 и 11,5-12 руб./юань.

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