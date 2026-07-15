Фондовые рынки в основном растут, нефть подорожала до $85,5 за баррель Brent

Индексы США завершили торги ростом, акции IBM рухнули на рекордные для нее 25,2%. Азиатские фондовые индексы в основном растут, дорожают акции ИТ-компаний. Нефть продолжает дорожать, цена Brent выросла до $85,5 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, внимание инвесторов было сосредоточено на данных об инфляции и старте нового сезона отчетностей в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более умеренного ослабления инфляции - до 3,8%.

В помесячном сравнении цены снизились на 0,4% - впервые с мая 2020 года.

Эти данные снижают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) по итогам торгов выросла на 2,5%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,9%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 9%, Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo (SPB: WFC) - сократилась на 5,3% и 2,7% соответственно. Все эти банки опубликовали во вторник сильные квартальные отчеты.

Цена бумаг IBM (SPB: IBM) рухнула на рекордные для нее 25,2%. В письме инвесторам главный исполнительный директор компании Арвинд Кришна сообщил, что ее выручка в апреле-июне, по предварительным подсчетам, составила $17,2 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $17,9 млрд, по данным Bloomberg.

Кришна признал неудовлетворительность результатов и указал на смещение приоритетов инвестпрограмм клиентов в сторону серверов и чипов памяти. "Мы не адаптировались и не среагировали достаточно быстро, и ряд крупных сделок не закрылись в ожидавшиеся сроки, что и стало главной причиной слабых результатов, - написал он. - Это не оправдания - это реальность".

Капитализация Oracle Corp. (SPB: ORCL) уменьшилась на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, CoreWeave - на 4,1%. Nvidia Corp. (SPB: NVDA) нарастила ее на 4,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 0,4%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 2,6%, Micron - на 4,9%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2%, SK Hynix - на 27,3%, SpaceX - на 2,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,1%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 1,3%, CrowdStrike - на 12,1%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 7,1%, Palo Alto Networks - на 6,8%.

Акции Biogen подешевели на 8,2% после неудачных результатов испытаний ее препарата от болезни Альцгеймера.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02% - до 52508,27 пункта.

Значение Standard & Poor ''s 500 увеличилось на 0,38% - до 7543,59 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,90% и закрылся на отметке 26107,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду.

Поддержку мировым рынкам оказывает ослабление ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ближайшее время после публикации накануне статданных о динамике потребительских цен в США за июнь. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,5% в годовом выражении с 4,2% месяцем ранее, сообщило министерство труда США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее повышения в июле в настоящее время оценивается рынком в 16,6% против 40% до публикации статистики по инфляции.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов. В числе лидеров роста в Токио - акции технологических компаний, в том числе, Kioxia Holdings (+5,3), Advantest (+4,7%), Tokyo Electron (+3,6%), Taiyo Yuden (+7,2%), Lasertec (+9,7%).

Кроме того, заметно дорожают бумаги банков, включая Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Nomura (+4,5%).

Капитализация SoftBank Group уменьшилась на 2,8%, Fast Retailing - на 1,1%.

Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 7% вслед за уверенным подъемом котировок акций ИТ-компаний. В среду рынок ждет публикации отчетности нидерландской ASML Holding, ведущего мирового производителя оборудования для выпуска чипов.

Рыночная стоимость Samsung Electronics подскочила на 5,7%, SK Hynix - на 9,4%, SK Square - на 14%. Бумаги Hyundai Motor подорожали на 2%, LG Energy Solution - на 3,1%, Kia Corp. - на 3,9%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением на фоне неоднородных статданных.

Рост ВВП Китая во втором квартале 2026 года замедлился до 4,3% в годовом выражении с 5% в первом квартале и был минимальным с конца 2022 года, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Между тем, июньская статистика была позитивной: темпы увеличения промпроизводства в стране ускорились, а розничные продажи вернулись к росту после снижения месяцем ранее.

Акции китайских банков снижаются в ходе торгов, в том числе, бумаги Industrial & Commercial Bank of China теряют 0,4%, Agricultural Bank of China - 0,5%, China Construction Bank - 0,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1,5% вслед за котировками акций Innovent Biologics (+9,1%), Meituan (SPB: 3690) (+6,2%), WuXi Biologics (+5,3%), WuXi AppTec (+5,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%. Стоимость бумаг BHP Group выросла на 3,5%, Megaport - на 2,3%, Capricorn Metals - на 0,9%.

Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск торгуются по $85,53 за баррель, что на $0,8 (0,94%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на $1,43 (1,7%), до $84,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,52 (0,66%), до $79,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,2 (1,5%), до $79,34 за баррель.

Котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI - с 15 июня после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

Накануне Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на источники. По словам источников, совещание было посвящено новым планам разрушительных ударов по стратегическим целям в Иране, в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе. В ночь на среду президент заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал IRIB.

"Предложения нефти на физическом рынке достаточно, однако дальнейшая эскалация, которая затронет Ормузский пролив или приведет к новым санкциям против иранского экспорта, может быстро изменить настроение рынка и увеличить наценку с учетом рисков", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.