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14 июля 2026 года 19:45

Рубль во вторник упал в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 14 июля. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль заметно подешевел, несмотря на рост нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,4725 руб., что на 14,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 15 июля на 86,99 копейки, до 77,4912 руб./$1, и увеличил курс евро на 94,78 копейки, до 88,5259 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июне 2026 года вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-июне 2026 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%.

"На валютном рынке на этой неделе пока относительное затишье. Юань на бирже двигается вокруг 11,3-11,4 руб., доллар на межбанке - у 77 руб. Факторы за рубль и против балансируют друг друга. Цены на нефть растут на эскалации вокруг Ирана, Brent поднималась выше $87. Впрочем, это может оказывать лишь локальную спекулятивную поддержку нацвалюте, так как основная выручка по высоким ценам поступит на рынок ближе к концу лета. В настоящее время рубль главным образом опирается на приток выручки, которая была сформирована по котировкам конца мая - начала июня. В этом месяце компаниям предстоят крупные квартальные выплаты по НДД, на фоне чего валютное предложение может дополнительно расти. Ожидания монетарной паузы от ЦБ 24 июля также можно трактовать в пользу рубля - привлекательность рублевых сбережений будет снижаться медленнее, стоимость кредитов останется высокой. Тем не менее, в третьем квартале обычно наблюдается сезонное восстановление импортных потоков, что вкупе с отпускным периодом разогревает спрос на иностранные деньги. Краткосрочные ожидания по курсу рубля к доллару - 76-78, к юаню - 11,2-11,5", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями, считает президент РФ Владимир Путин. Тема ключевой ставки возникла в ходе его рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

"Я с Набиуллиной (председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной - ИФ) разговаривал, она вроде обещает, что ставка всё-таки будут снижаться достаточно уверенно... Это очень важно, это нам очень нужно", - сказал Николаев.

"Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - ответил Путин.

"И я надеюсь, рубль все-таки не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру", - добавил глава Якутии. "Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", - прокомментировал президент.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ДКП пройдет 24 июля. Ожидания паузы в снижении ставки (или даже ее повышения на фоне резкого роста цен на топливо и его возможных вторичных проинфляционных эффектов) в последние недели являются ключевым фактором падения российского фондового рынка.

Подъем цен на нефть резко замедлился вечером во вторник, рынок оценивает новые заявления президента США Дональда Трампа.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $84,44 за баррель, что на 2,57% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,82%, до $79,56 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $87,55 за баррель, WTI - до $81,27 за баррель на сообщениях, что в ночь на вторник Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану. В свою очередь Иран совершил удары с применением баллистических ракет и беспилотников по военным объектам США на Ближнем Востоке в ответ на американские атаки.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций в обмен на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив.

Накануне Трамп сообщил, что США намерены играть роль гаранта судоходства в Ормузском проливе и будут взимать плату с судов в размере 20% от стоимости перевозимых грузов с целью возмещения расходов, необходимых для обеспечения безопасности.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник поднялась на 13 базисных пунктов - до 14,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник подросла на 3 базисных пункта, до 14,25% годовых, версия на 3 месяца осталась на прежнем уровне - 14,47% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 15,27% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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