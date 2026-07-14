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14 июля 2026 года 19:40

Рынок акций РФ завершил день смешанной динамикой фишек и индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти

Москва. 14 июля. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (сентябрьский фьючерс на Brent вечером торгуется ниже $85,5 за баррель после скачка выше $87,5) из-за новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей выступают опасения возможной паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2170 пунктов после роста утром до 2195 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2170,78 пункта (+0,3%), индекс РТС - 882,48 пункта (-0,8%). Среди индексных бумаг лидировали в росте акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,3%), МКПАО "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (+4,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+4%), упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-12,6%, до 1,5875 рубля; выплаты - 0,2717 рубля на бумагу) и MDMG (MOEX: MDMG) (-2,3%, до 1180,6 рубля; выплаты - 47 руб.).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 июля, составил 77,4912 руб. (+86,99 копейки).

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +3,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-5,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,4%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,7%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель нынешних ударов по Ирану - уничтожить военные возможности этой страны в районе Ормузского пролива. "Мы уничтожаем их возможности в том, что касается Ормузского пролива", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, в итоге США смогут взять пролив под контроль.

При этом он заявил, что по-прежнему считает возможным заключение соглашения по спорным вопросам с Ираном.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, в индексе МосБиржи произошла очередная попытка подъема в направлении 2200 пунктов, вблизи которых расположена зона ощутимого сопротивления. Вывести индекс на более высокие уровни на одном лишь всплеске нефтяных цен оказалось трудно, как и накануне, рынок откатился от дневных вершин.

В части украинского урегулирования прогресса нет, ЕС и США обсуждают новые антироссийские санкции, продолжаются атаки на нефтяную инфраструктуру. Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не вправе "закрыть глаза" на ситуацию с топливными ценами и высокие инфляционные ожидания. Пауза в снижении ключевой ставки в июле уже практически предрешена, однако она может распространиться и на сентябрьское решение, если ценовая картина не улучшится, полагает эксперт.

В среду будет опубликован блок макроданных по Китаю за II квартал, в том числе по динамике ВВП, промпроизводству, розничным продажам. На американском рынке выйдет индекс цен производителей (PPI) за июнь. Росстат сообщит данные по недельной инфляции, Банк России опубликует материалы "Инфляция в России", "О чем говорят тренды" и макроэкономический опрос. От дивидендов в середине недели очистятся акции "Татнефти", последний день перед закрытием реестра будут торговаться бумаги "Сургутнефтегаза" и "Совкомфлота". Краткосрочный прогноз по индексу МосБиржи - колебания в коридоре 2100-2200 пунктов, считает Смирнов.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, во второй половине дня рост рынка акций захлебнулся.

Несмотря на то, что рост цен на нефть продолжается, а геополитический фон в отношении России немного смягчился, инвесторы после недавних обвалов рынка начали больше обращать внимания на корпоративные новости, чтобы выбрать из подешевевших акций наиболее привлекательную идею, которая на среднесрочном горизонте сможет "выстрелить". Поэтому для рынка сейчас главные темы повестки дня - наступления дат закрытия реестра акционеров для выплат дивидендов и начинающийся сезон отчетностей за II квартал и I полугодие 2026 года. Кроме того, возможно, что рынок уже смирился с ожидаемым ужесточением ДКП Банком России в июле и теперь ждёт конкретных мер от регулятора по борьбе с инфляцией.

США и Иран продолжают обмениваться взаимными обвинениями в эскалации конфликта. Каждая сторона утверждает, что именно она должна контролировать Ормузский пролив. В Иране даже назвали подписанный в июне меморандум с США "прекратившим действие", и все это может помочь нефти сформировать среднесрочный растущий тренд. В этом свете цены нефти Brent на этой неделе могут двигаться в рамках $78-86 за баррель, считает аналитик.

Акции "ЦИАНа" вошли в лидеры роста, скорее всего, на ожиданиях старта программы обратного выкупа акций эмитентом с середины июля. Совет директоров "ЦИАНа" в начале месяца одобрил программу buyback на сумму в 4 млрд руб. в целях повышения ликвидности и поддержки рыночной капитализации акций. Примечательно, что эмитент проводит обратный выкуп акций и при этом выплачивает дивиденды. Такое отношение менеджмента к миноритарным акционерам снижает риски инвестиций в акции компании и способствует повышению их ликвидности. В среду индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 2100-2200 пунктов, заключила Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку настроениям инвесторов оказали слова президента РФ Владимира Путина о том, что снижение ключевой ставки может продолжиться по мере улучшения макроэкономических показателей. При этом сдерживающим фактором остается заявление президента США Дональда Трампа о скором решении по законопроекту об "адских санкциях" против России, которое сохраняет неопределенность относительно возможного введения новых ограничительных мер.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2400-2500 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2100 пунктов, считает аналитик.

В Азии во вторник настроения улучшились (японский Nikkei 225 прибавил 0,7%, австралийский ASX просел на 0,02%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,4%) и США (индексы изменяются на 0,2-0,3%, растет на 1,1% Nasdaq).

Экспорт Китая в июне вырос на 27% в годовом выражении и достиг рекордных $412,39 млрд, сообщило Главное таможенное управление страны. Импорт подскочил на 36% - до $286,76 млрд.

Рост первого показателя был максимальным с начала текущего года, второго - с июня 2021 года. В обоих случаях был зафиксирован исторический максимум по объему. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 18,2%, импорта - на 24%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне увеличились на 3,5% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Таким образом, инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более умеренного ослабления инфляции, до 3,8%.

На нефтяном рынке вечером во вторник рост цен замедлился, рынок оценивает новые заявления Трампа.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 мск составила $85,35 за баррель (+2,5% и +9,6% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $79,52 за баррель (+1,8% и +9,4% накануне).

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $87,55 за баррель, WTI - до $81,27 за баррель на сообщениях, что в ночь на вторник Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану. В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об ударах с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам базы ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки.

Между тем во вторник Трамп заявил, что руководители стран Персидского залива заключат с США соглашения в сфере торговли и инвестиций в обмен на обеспечение прохода судов через Ормузский пролив.

"После очень продуктивных консультаций с ближневосточными лидерами я решил заменить компенсационные выплаты в 20% на торговые и инвестиционные сделки различных стран Персидского залива с США. Эти сделки будут огромными и в то же время крайне хорошими для этих стран и их будущего", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне Трамп сообщил, что США намерены играть роль гаранта судоходства в Ормузском проливе и будут взимать плату с судов в размере 20% от стоимости перевозимых грузов с целью возмещения расходов, необходимых для обеспечения безопасности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+22% и +18,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+21,6% и +18,9% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+16,3%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+12,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (+10,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+9,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+9,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+6,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,3%).

Подешевели "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-12,7%), бумаги ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-12,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-8,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 56,1 млрд рублей (из них 10,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,085 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 4,36 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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