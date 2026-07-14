"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Semiconductor ETF c "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне HKD 89,5, что отражает потенциал снижения на 18%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"За последние месяцы паи фонда выросли на 24% на фоне роста спроса на китайские ИИ-чипы, ожиданий увеличения заказов на полупроводниковое оборудование, дальнейшей локализации производства и усиления государственной поддержки отрасли, - пишет эксперт. - Однако столь стремительное ралли привело к тому, что значительная часть компаний из состава фонда уже превысила свои справедливые оценки. В связи с этим мы не исключаем сценария существенной коррекции стоимости акций фонда.

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, занимающиеся разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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