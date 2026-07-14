Рубль днем опускается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 14 июля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник. Рубль дешевеет, несмотря на рост нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,418 руб., что на 8,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 74 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,46 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 77 копеек, до 88,49 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль на время может уйти к нижней границе диапазона 11,20-11,35 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Эффект от негативных геополитических новостей компенсируется заметным ростом цен на сырье в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, - отмечают эксперты. - С учетом дальнейшего удорожания нефти курс рубля на время может уйти к нижней границе диапазона 11,2-11,35 руб./юань".

Смягчение денежно-кредитной политики Банком России должно быть естественным процессом, увязанным с макроэкономическими показателями, считает президент Владимир Путин. Тема ключевой ставки возникла в ходе его рабочей встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

"Я с Набиуллиной (председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной - ИФ) разговаривал, она вроде обещает, что ставка всё-таки будут снижаться достаточно уверенно... Это очень важно, это нам очень нужно", - сказал Николаев.

"Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - ответил Путин.

"И я надеюсь, рубль все-таки не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру", - добавил глава Якутии. "Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше", - прокомментировал президент.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ДКП пройдет 24 июля. Ожидания паузы в снижении ставки (или даже ее повышения на фоне резкого роста цен на топливо и его возможных вторичных проинфляционных эффектов) в последние недели являются ключевым фактором падения российского фондового рынка.

Нефть продолжает дорожать на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, цена Brent поднималась выше $87 в ходе торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $86,3 за баррель, что на 3,6% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,05%, до $79,74 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $87,55 за баррель, WTI - до $81,27 за баррель. Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с середины июня - до момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

В ночь на вторник Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам ВС США на Ближнем Востоке в ответ на американские атаки.