"Финам" повысил рейтинг акций МТС до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ПАО "МТС" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне 243,15 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Текущая рыночная переоценка бумаги вниз выглядит избыточной с учетом устойчивости операционного бизнеса "МТС", - отмечает эксперт. - Мы считаем, что после дивидендного гэпа акции могут быстро восстановиться, поскольку на текущих уровнях бумага становится интересной для инвесторов, ориентированных на стабильный денежный поток и дивидендную историю компании. Текущие уровни, на наш взгляд, уже выглядят интересными для входа в бумагу с расчетом на постепенное восстановление котировок".

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