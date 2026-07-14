"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Яндекса

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций "Яндекса" с целевой ценой 5700 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 69%, говорится в материале аналитика Олега Решетникова.

"Яндекс" из акции роста постепенно превращается еще и в дивидендную историю, - считает эксперт. - IT-холдинг начал делиться прибылью с акционерами в конце 2024 года и постепенно наращивает дивидендный поток. Доходность финальных дивидендов за 2025 год составила 2,6%, а осенью вероятна выплата за I полугодие 2026 года".

Финансовые результаты "Яндекса" по итогам 2025 и за I квартал текущего года оказались хорошими: квартальная выручка увеличилась на 22% г/г, а скорректированная чистая прибыль - в 2,7 раза, до 34,7 млрд руб., подчеркивает Решетников.

"Драйвером дальнейшего роста может служить выход в плюс ряда крупных сегментов бизнеса, - полагает аналитик. - Дополнительным позитивом должно стать решение об обратном выкупе акций на сумму до 50 млрд руб. в течение двух лет. Ждем, что результаты "Яндекса" в 2026 году будут сильными. Компания сохраняет позитивный прогноз на текущий год: рост выручки порядка 20% г/г и скорректированный показатель EBITDA порядка 350 млрд руб.".

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