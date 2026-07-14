"АКБФ" рекомендует покупать акции Полюса

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 1888,71 руб. на горизонте года, что предполагает доходность около 60%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Полюс" остается крупнейшим золотодобытчиком России и одним из мировых лидеров отрасли, - пишут эксперты. - Поддержку компании обеспечивают высокие цены на золото и проекты Сухой Лог, Чертово Корыто и Чульбаткан, которые должны увеличить производство до 6 млн унций к 2030 году".

По мнению аналитиков, главный риск связан с дивидендами. Выплата 29,05 руб. на акцию может стать единственной в 2026-2027 годах, поэтому дисконт на риски повышен с 25% до 30%.

"Долгосрочный потенциал сохраняется, но будет зависеть от цен на золото, CAPEX и решений менеджмента", - указывают в инвесткомпании.

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