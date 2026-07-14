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14 июля 2026 года 15:10
"АКБФ" рекомендует покупать акции Полюса
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 1888,71 руб. на горизонте года, что предполагает доходность около 60%, сообщается в комментарии аналитиков. "Полюс" остается крупнейшим золотодобытчиком России и одним из мировых лидеров отрасли, - пишут эксперты. - Поддержку компании обеспечивают высокие цены на золото и проекты Сухой Лог, Чертово Корыто и Чульбаткан, которые должны увеличить производство до 6 млн унций к 2030 году". По мнению аналитиков, главный риск связан с дивидендами. Выплата 29,05 руб. на акцию может стать единственной в 2026-2027 годах, поэтому дисконт на риски повышен с 25% до 30%. "Долгосрочный потенциал сохраняется, но будет зависеть от цен на золото, CAPEX и решений менеджмента", - указывают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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