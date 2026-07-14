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Главная / Мнения аналитиков / Инвесткейс НОВАТЭКа устойчив - ПСБ
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14 июля 2026 года 13:10
Инвесткейс НОВАТЭКа устойчив - ПСБ
Инвестиционный кейс "НОВАТЭКа" устойчив, структурный дефицит на глобальном рынке газа будет поддерживать рентабельность и свободный денежный поток компании в среднесрочной перспективе, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Операционные результаты эмитента за 1П26 носят умеренный позитив, так как он сохраняет рост добычи, однако слабая динамика реализации указывает на сохраняющиеся ограничения, включая сложности с перевалкой в ЕС и задержки по "Арктик СПГ 2", указывает эксперт. В то же время "НОВАТЭК" продолжает извлекать повышенную маржинальность за счет диверсифицированного портфеля контрактов на поставку СПГ и высокой доли спотовых продаж (около 40%), выигрывая от ценовой конъюнктуры, отмечает Кузнецова: TTF около $620 за тыс. куб. м на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и дефицита газа в ЕС при все еще исторически низких запасах (примерно 51,8%) ПХГ. Это позволяет компенсировать рост логистических издержек, включая фрахт ледового флота и дисконтирование отдельных партий, говорится в материале аналитика банка. В среднесрочной перспективе структурный дефицит на глобальном рынке газа будет поддерживать рентабельность и свободный денежный поток компании, что делает инвестиционный кейс "НОВАТЭКа" устойчивым, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и волатильность поставок, заключает эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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