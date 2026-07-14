Курс рубля может уйти к нижней границе диапазона 11,20-11,35 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль на время может уйти к нижней границе диапазона 11,20-11,35 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Эффект от негативных геополитических новостей компенсируется заметным ростом цен на сырье в ответ на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, - отмечают эксперты. - С учетом дальнейшего удорожания нефти курс рубля на время может уйти к нижней границе диапазона 11,20-11,35 руб./юань".

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