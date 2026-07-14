ОФЗ остаются привлекательным активом - "ВТБ Мои инвестиции"

Рублевые гособлигации остаются привлекательным активом, ожидаемая доходность длинных бумаг на горизонте года составляет 19-23%, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Минфин во вторник должен анонсировать аукционы ОФЗ на текущей неделе. Если не принимать в расчет размещение 1 июля ОФЗ 262521 на 10 млрд руб., то ведомство уже три недели воздерживается от выхода на рынок, внося вклад в его стабилизацию после заседания ЦБ РФ 19 июня 2026 года, отмечают эксперты.

"С точки зрения динамики котировок можно говорить, что результат в целом достигнут, рынок нащупал новые равновесные уровни. Открытым остается вопрос спроса. На него смогут дать ответ только новые аукционы, - пишут аналитики в комментарии. - Готовность Минфина вновь предлагать гособлигации после перерыва - это не столько про необходимость выполнения программы заимствований, сколько сигнал для инвесторов, что ситуация нормализовалась, период волатильности завершен".

ОФЗ остаются привлекательным активом, уверены эксперты брокера. Текущие доходности длинных выпусков превышают 15% годовых, а ожидаемая доходность на горизонте следующих двенадцати месяцев составляет 19-23%, указывают они.

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