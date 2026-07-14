Индекс Мосбиржи вновь попробует уйти выше 2200п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи вновь попытается преодолеть отметку 2200 пунктов на торгах во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Ожидаем попыток российского рынка продолжить волну восстановления на фоне дальнейшего роста цен на нефть, поддерживаемого эскалацией ближневосточного конфликта, что может привести к попыткам индекса Мосбиржи выйти выше 2200 пунктов, - пишет эксперт. - При этом локомотивом вновь могут стать бумаги нефтегазового сектора, тогда как остальные сектора могут находиться под давлением за счет высвобождения инвесторами ликвидности для покупок в нефтегазе".

Зварич при этом отмечет, что текущая динамика укладывается в рамки коррекционного роста.

"Вероятность продолжения снижения рынка оцениваем как высокую, а следующей целью видим район 2000 пунктов по индексу Мосбиржи, достижения которой ожидаем после прохождения дивидендных отсечек в "весовых" бумагах финансового сектора, - указывает он в материале. - В такой ситуации, на наш взгляд, инвесторам по-прежнему стоит придерживаться выжидательной позиции, так как покупки бумаг "под отскок" несут на себе повышенные риски".

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