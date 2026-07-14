Индекс Мосбиржи продолжит идти вслед за нефтью - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи продолжит идти вслед за котировками нефти, при этом причин для окончания нисходящего тренда и полноценного разворота вверх так и нет, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Фондовый рынок по итогам понедельника немного подрос, были попытки прорвать сопротивление на уровне 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, но они не увенчались успехом, и закрытие прошло на двадцать девять пунктов ниже данного уровня, констатирует эксперт.

Рост - исключительно следствие подорожавшей нефти, указывает он.

"В целом же мы по-прежнему не видим причин для окончания затянувшегося нисходящего тренда и разворота рынка вверх. Кроме европейских санкций, может быть усилено давление на Россию из США. Кроме того, консенсус рынка смещается в сторону ожиданий, что ЦБ РФ в июле не будет повышать ключевую ставку", - пишет Зацепин.

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